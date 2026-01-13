海盜傳奇終結者離世！享壽86歲 球團發聲了

匹茲堡海盜隊傳出噩耗。（示意圖／翻攝自pexels）





美國職棒大聯盟傳出憾事！曾效力匹茲堡海盜隊、拿下世界大賽冠軍的全明星終結者戴夫・吉尤斯提（Dave Giusti），於當地時間週日在美國匹茲堡辭世，享壽86歲，消息傳出後讓不少老球迷感到不捨。

球團發聲哀悼 海盜不捨送別

根據《MLB》報導，海盜隊老闆納廷（Bob Nutting）發表聲明表示：「我們對這位深受喜愛的海盜大家庭成員離世，感到無比悲痛。他是1971年世界大賽冠軍的重要功臣，也將匹茲堡視為自己的家」、「我們向他的妻子金妮、女兒蘿拉與辛西亞，以及所有吉尤斯提家人，致上最誠摯的哀悼。」

大聯盟征戰15年

吉尤斯提的大聯盟生涯長達15年，從1962年一路投到1977年，最初在太空人隊登板，之後陸續效力紅雀、運動家與小熊隊。不過他最具代表性的歲月，仍是在海盜隊度過，1970年至1976年身披海盜戰袍7個球季，成為球隊牛棚不可或缺的關鍵人物。

職業生涯前7年，吉尤斯提多半以先發投手為主，1970年原本被球隊安排擔任「搖擺投手」，沒想到卻在後援角色中大放異彩，迅速成為聯盟頂尖救援投手之一。相較現代多由先發轉任終結者的趨勢，吉尤斯提被視為早期牛棚角色的重要開創者。

1971年封王功臣 季後賽關鍵人物

轉任後援後，吉尤斯提對爭冠中的海盜隊影響深遠。1971年，他單季30次救援成功高居國聯第一，季後賽更投出10又2/3局無失分、進帳3次救援成功，幫助海盜隊順利拿下世界大賽冠軍，成為封王的重要功臣。

不同於現代「一局型」終結者，吉尤斯提常常一登板就是多局投球，效力海盜期間，有4個球季投球局數超過90局。他的招牌「掌心球（Palmball）」被公認是當時聯盟最犀利的武器之一，也讓他在1970年至1973年，連續4季至少拿下20次救援成功。

全明星肯定 多次角逐賽揚、MVP

吉尤斯提1973年以海盜隊身分入選全明星賽，生涯3度獲得賽揚獎票選、2度拿到MVP選票，其中1970年在賽揚獎票選中名列第4，實力備受肯定。

回顧15年大聯盟生涯，吉尤斯提共出賽668場，其中535場為後援登板，留下100勝93敗、防禦率3.60、145次救援成功的成績。1970至1975年間，他在海盜隊前6季累積127次救援，當時高居全聯盟之冠；生涯為海盜隊拿下133次救援，在隊史排名第4，出賽410場則排名第8。

退役後的生活

退休後，吉尤斯提長年定居匹茲堡，持續投入社區活動，也活躍於海盜隊校友協會。如今傳出離世消息，讓許多球迷不捨哀悼。

