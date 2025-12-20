海盜指定讓渡 鄭宗哲動向本週揭曉
（中央社）
本報綜合報導
美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊透過三方交易從坦帕灣光芒隊補進二壘手洛威、投手蒙哥馬利、外野手曼根。為騰出40人名單空間，將旅美內野手鄭宗哲和外野手魯西諾指定讓渡（DFA）、移出40人名單，未來動向7天內決定。
鄭宗哲今年首度獲得升上大聯盟的機會，本季在大聯盟3場出賽，共7打數沒有敲出安打，吞下3次三振，大聯盟首安還沒出爐。
鄭宗哲本季大部分時間都在小聯盟3A出賽，共107場出賽，敲出71支安打，包括1發全壘打，貢獻36分打點，跑出18次盜壘成功，打擊率2成09。
根據指定讓渡規定，經過讓渡程序後，球員將接受球團安排下小聯盟，或是交易，或是直接釋出成為自由球員。
