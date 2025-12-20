海盜指定讓渡 鄭宗哲動向本週揭曉

體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。

