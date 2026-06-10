海盜簽下「大溪大谷翔平」！林珺希正式旅美 賴謙凡動向引關注

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匹茲堡海盜正式簽下來自大溪高中的投打二刀流好手林珺希。圖／中華棒協提供

台灣青棒再傳旅外捷報！根據匹茲堡海盜小聯盟今（10）日球員異動資料顯示，球團已正式簽下來自大溪高中的投打二刀流好手林珺希，成為又一位挑戰美職體系的台灣高中畢業生。

海盜官網今天同步更新國際自由球員簽約名單，確認將林珺希納入體系。現年17歲的他下週即將迎來18歲生日，身高體格條件出色，右投右打，在高中時期就是國內備受矚目的潛力新秀。

林珺希去年入選U18世界盃台灣隊，主要擔任牛棚投手，累計出賽4場、投5.1局，送出8次三振且沒有失分，展現不俗壓制力。今年高中木棒聯賽期間，最快球速曾飆至148公里。

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除了投球能力外，林珺希同樣具備優異打擊實力，因此獲得「大溪大谷翔平」稱號。值得注意的是，小聯盟官網目前將他登錄為投手身分，未來是否持續挑戰投打二刀流，仍有待球團進一步規劃。

近年大溪高中培養出不少旅外人才，去年野手廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人後，今年再由林珺希接棒赴美發展。另外，與林珺希並稱「大溪雙雄」的火球男賴謙凡，同樣受到美、日職棒球團高度關注。



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