海盜GM駁斥王牌Skenes交易傳聞：他是非賣品！

海盜王牌Paul Skenes是本季塞揚獎大熱門。圖／翻攝自X@MLB

匹茲堡海盜隊總管 Ben Cherington 今（12日）在大聯盟總管會議上重申，球隊今冬不會交易王牌右投 Paul Skenes，正式終結外界的交易傳聞。

Cherington透露，多支球隊已向他詢問交易Skenes的可能性，但每次談話都「非常短暫」。「他們總會問這個問題，態度都很有禮貌。」Cherington說，「球團有義務去試探市場，我理解這一點，但答案一直都一樣。」

現年23歲的Skenes僅在大聯盟出賽兩個球季，已被視為全聯盟最具壓制力的先發投手之一。本季他投出32場先發、187又2/3局，防禦率僅1.97高居大聯盟第一，並再度入選明星賽，被看好奪下國聯賽揚獎。不過海盜最終戰績71勝91敗，連兩季墊底國聯中區。

外界普遍認為，若交易Skenes可換回龐大回報，但海盜明確表態，他是球隊重建的核心。Cherington表示，球團將在今冬利用薪資空間補強火力，以支援投手陣容。「我們的投手群是球隊強項，雖然仍想再增加深度，但真正的問題在攻擊端，得分能力太低，這是我們必須改善的地方。」

海盜2025年進攻表現乏力，團隊得分在全聯盟墊底、wRC+（標準化加權得分創造值）僅排名第29。Cherington指出，今年休賽季將積極尋求打線補強，以搭配Skenes領銜的先發輪值，其中包括老將Mitch Keller及新秀Bubba Chandler。

海盜自2015年以來未曾闖進季後賽，但球團相信，圍繞Skenes為核心打造陣容，是邁向重返榮耀的關鍵。



