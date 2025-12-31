海砂屋終解套 桃園「正光花園新城」公辦都更招商成功

桃園市長張善政於市政會議中宣布，桃園住都中心首件公辦都更案「正光花園新城」已順利完成招商，並評選春福建設為最優申請人，從住都中心成立到完成招商僅歷時9個月，成功突破長年整合困境。（圖／春福建設）

桃園市長張善政於民國114年12月31日在市政會議中宣布，桃園第一個公辦都更案「正光花園新城」已順利完成招商、評選出最優申請人。都發局說明，「正光花園新城」於29日順利評選出最優申請人「春福建設」，桃園住都中心才於4月1日正式成立，即以極高的行政效能克服了過去30年、218位私地主的整合困境，是桃園公辦都更重要的里程碑。

張善政表示，日前宜蘭外海發生規模7.0的地震，全台都有明顯感受，也再次提醒居住安全有多麼重要。正光花園新城社區30年來深受海砂屋問題困擾，重建長期卡關，整合比例一直停在50％左右；但在今年4月住都中心正式運作、啟動防災都更後，短短2周內，同意比例便跨過75％公辦都更的門檻。

張善政說，透過同仁們一步一步的溝通協調後，到了今年8月，更達到了地主同意比例93％、住戶同意比例95％的成果，並於12月29日評選出春福建設為最優申請人。從住都中心成立到完成招商，只花了9個月，這在過去很難想像也非常難得，未來這個案件也將與周邊公有土地的更新計畫相互串聯，提升整個區域的生活環境。

春福建設則表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔。春福建設特別加碼提供「防水保固10年」之安心承諾，並承諾降低私地主負擔，預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層之鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元。

住都中心表示，此案成功招商帶給住戶很大的信心，和北側公有土地的警察宿舍公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質。期盼藉由此成功案例作為「領頭羊」，證明公辦都更能有效建立民眾信心，未來中心將以此高效模式，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

張善政也說，有這個案例開頭，市府希望把經驗複製到更多海砂屋、老舊建築的都更上，讓公辦都更成為市民信賴的選項，讓市民居住地更安心、更安全。

