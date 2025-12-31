海砂屋都更大王霸氣宣示：抓到分配不公就賠一間30坪房子 2天簽下57戶

專做海砂屋都更的聖得福執行長洪正雄說：「公平、公開是能迅速完成整合的重要關鍵。」他曾霸氣承諾，如果都更戶發現不公，願意贈送一間30坪的房子作為補償。

深耕台北市都市更新多年的聖得福建設，長期聚焦北市海砂屋改建都更開發案，執行長洪正雄有海砂屋都更大王稱號。

他今（31）日為同是海砂屋的都更案《豐萃》舉辦開工動土典禮時透露，近日僅花了2天半時間，就簽下內湖700多坪基地、57戶的海砂屋都更案。

基地近千坪的《豐萃》，是聖得福建設近期在士林劍潭捷運站附近推出的海砂屋改建都更案。選在2025年最後一天舉辦開工動土典禮，預計明年春天正式啟動工程。

《豐萃》，於2025年12月31日舉辦開工動土典禮，由聖得福建設董事長吳明珠、執行長洪正雄親自主持儀式並率領團隊共同祈福。

《豐萃》距離劍潭捷運站約650公尺，可售戶86戶，今年8月設立完接待中心後，完全不受打房影響。負責銷售的忠泰房屋副總經理張智傑表示，「本案的成功銷售，很大程度受益於輝達（NVIDIA）所帶來的市場外溢效益。每坪均價114萬元，目前僅剩9戶可售。」

聖得福建設執行長洪正雄在記者會中指出，公司明確將「海砂屋」都市更新作為核心業務主軸，專注海砂屋不僅可申請高額的容積獎勵，還能疊加「防災型都更」的獎勵，最大化開發效益。

他開心的透露，前個週日（12/21）在內湖瑞光社區舉行說明會後，僅花了二天半的時間，就整合完85％、共57戶的700多坪土地。

負責銷售《豐萃》的忠泰房屋副總經理張智傑表示，此案的成功銷售，很大程度受益於輝達（NVIDIA）所帶來的市場外溢效益。

原本經營營造工程的洪正雄，在2007開始轉型成都更建商。「當時連續壁基礎工程做的很辛苦，做了幾個案子後覺得很有興趣。」2012年文林苑事件後，都更引發社會關注，他反而沒有退縮，繼續加碼投入都更市場。

他的代表作「最大直」，整合台北市明水路水岸第1排翠景新村，僅花8個月又6天完成都更簽約。之所以能如此迅速，是因為他秉持「讓利成大局」公平、公開。 這是他從事都更多年累積出的作法。

洪正雄說，大直的「TOP31」在召開說明會時，有一百多位地主戶參加，其中有人舉手問我：「說如果現在同意，後面的多拿了怎麼辦？我說，如果這樣，我就送你一間30坪的房子。」這個案子在3個半月就達到百分之百同意都更。

「由於海砂屋存在混凝土塊剝落等立即性的居住危險，住戶對改建有著高度的急迫感與共識。相較於結構穩固的普通社區，海砂屋住戶即使面臨室內坪數可能縮減的情況，其改建意願依然強烈，大幅降低了整合難度並縮短時程。」

內湖瑞光路社區的案子，能迅速整合超過 85%，就是此模式的發酵。洪正雄說：「我們在內湖陽光街與瑞光路附近，有二萬坪土地庫存，地主看我們公司在鄰近區域已有多個成功案例，打聽後認可我們的條件，因此迅速達成共識。」

聖得福建設目前在台北市已整合近四萬坪土地，預計至少可開發出 15 個建案， 在未來5年內，有機會推出總銷超過 1,200億元的案量。

