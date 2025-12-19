海神上山 台澎金馬媽祖首搭林鐵登阿里山祈福
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮合作舉辦「阿里山神旅行‧抵嘉」活動，恭請台澎金馬「海神媽祖」登上林鐵觀光列車「栩悅號」，展開為期4天的祈福行程，19日上午於林鐵北門車站舉行登車儀式，交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀及奉天宮董事長何達煌等人與大批信眾到場恭送。
交通部長陳世凱表示，活動邀請「台澎金馬海神媽祖」首次搭乘阿里山林業鐵路「栩悅號」觀光列車登上阿里山，別有意義，且結合遶境祈福與山海觀光，期能提升國內觀光旅遊潮。
奉天宮董事長何達煌指出，為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，此次活動邀集澎湖、金門等地媽祖共同參與，象徵海神上山、福運入嘉，祈願風調雨順、山海共榮。
「阿里山神旅行抵嘉」12月19日至22日舉行，今日上午自北門車站登車經奮起湖至阿里山受鎮宮安座，次日邀民眾一同迎曙光，後兩日巡禮番路、竹崎、梅山、阿里山鄉等，最後回到阿里山遊客中心舉行「平安宴」。
