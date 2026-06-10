海神刀治攝護腺癌 微創手術恢復快

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

定期健康檢查真的不能少！58歲的賴先生，只有偶爾排尿比較急迫，沒想到卻在健檢時發現異常，他進一步到大林慈濟醫院詳細檢查，最後證實是攝護腺癌。所幸，及時發現還是早期，接受海神刀微創治療，術後復原良好，生活已經恢復正常。

「你回去還好嗎 (還好)。」

術後回診，恢復良好。58歲的賴先生，偶而排尿急迫輕微不適，卻在健檢時發現異常，到大林慈濟醫院檢查，證實罹患攝護腺癌。

患者 賴先生：「沒有其他症狀，就是 要小便的時候，會比較急一點這樣子，切片檢查就發現說，裡面確定有癌細胞這樣。」

廣告 廣告

賴先生的爸爸罹患攝護腺癌近20年，醫師評估認為跟家族病史有關聯，因為屬於早期病灶，採用微創技術海神刀治療。

大林慈院泌尿科醫師 翁慧鈴：「這是他的病灶的地方，所以海神可以有效地，去精準地對準癌症的部分去燒灼，才不會犧牲旁邊無辜的神經，還有括約肌 造成的一些後遺症。」

醫師說，微創技術海神刀治療，體表沒有傷口、沒有出血、手術後恢復快，手術時間大約2到3小時。

大林慈院泌尿科醫師 翁慧鈴：「適合的病人是比較前期的，早期的攝護腺 而且還沒有轉移的，或者是有一些病人，身體狀況不適合開大刀的，不適合做長期麻醉大的手術，他可以考慮。」

醫師提醒，男性出現排尿異常、頻尿、夜尿增加或是解尿困難，最好盡早就醫檢查，早期發現、早期治療。

更多 大愛新聞 報導：

桃園永安聯絡處 社區長照溫馨據點

畢業生奉茶謝師 感恩祝福陪伴成長路

