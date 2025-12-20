海神媽祖搭林鐵 阿里山迎曙光

媽祖首搭林鐵「栩悅號」上阿里山，祈庇佑全台。 （記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行，十九日自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在北門車站登上阿里山林鐵「栩悅號」，展開為期四天從海到山的信仰之旅。

阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮策畫「阿里山神旅行抵嘉」推廣嘉義山海觀光，邀請「台澎金馬海神媽祖」首次來到阿里山，十九日奉天宮董事長何達煌等人在奮起湖車站旁的祈福區寫下歡迎媽祖駕到的祝福並參拜派後，隨著媽祖搭上林鐵栩悅號，民眾簇擁車旁揮手相送，形成信仰與文化交織的旅遊新名片。媽祖神尊二十日一早在阿里山祝山觀日平台祈福看日出，盼傳達福嵎啟程，迎曦納福的意涵。

阿管處安排六大主題活動，包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」特色活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」。