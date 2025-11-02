海神跑車失控連撞！ 一騎士受傷四車毀 駕駛疑酒駕逃逸

台南市 / 綜合報導

台南市清晨發生一起嚴重車禍，一輛 義大利進口 跑車，行經永成路三段時，突然失控衝撞，撞上一輛機車後再撞停路邊的三輛轎車，造成機車女騎士重傷送醫，而駕駛則當場棄車逃逸，根據警方初步調查，開車男子事發前到酒店玩樂，隨後疑似酒駕上路釀禍，肇事的 進口 跑車車籍正常，不過，車主並非開車男子，是租的還是借的，警方已經通知車主到案說明，同時也全力追緝酒駕男子。

白色海神跑車，撞上前方一輛機車，騎士連人帶車噴飛，機車撞向路邊住宅騎樓，騎士則滑行10多公尺，海神跑車失控打滑，高速在路上轉了好幾圈，摩擦路面噴出火花，現場一片凌亂，滿地都是車子零件，以及車殼碎片。

而肇事的白色海神跑車，車頭整個撞爛，旁邊還有三輛轎車，車身也都毀損，而被撞的機車，幾乎已經解體，女騎士整個臥趴在地，完全無法動彈。

救護人車獲報趕到，把重傷的女騎士抬上擔架，火速送醫救治，而肇事男駕駛，跟車上女乘客，釀禍後丟下車子落跑，目擊民眾說：「兩個都從這裡走過去，走到那個水溝邊後走掉。」警方獲報隨即展開追緝，調閱沿路監視器，看到兩個人沿著陸橋旁道路，一路步行逃離，只是女乘客因為受傷跑不動，返回車禍現場後被送醫。

今(2)日清晨5點多，台南市永成路三段，這起車禍，肇事以及被撞的車輛，都已經拖離現場，不過可以看到地面，還留下長長的煞車痕，根據警方初步調查，開車男子事發前，到酒店玩樂，隨後疑似酒駕上路釀禍。

台南市警第六分局交通分隊長呂雅敏說：「(肇事自小客車)由南往北行駛，於上述地點，擦撞1台行駛中的機車，以及停放路邊的3輛自小客車。」

這起車禍造成3輛轎車毀損，48歲的林姓女騎士，送醫救治後沒有生命危險，而肇事車輛車籍正常，當下駕駛並非車主，警方已通知車主到案說明，同時也全力追緝開車男子，要釐清是否因酒駕釀禍，還是有其他的肇事原因。

