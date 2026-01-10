海神「重量級新秀」登場！呈祥保經披上1號戰袍化身最強「神隊友」

生活中心／綜合報導

呈祥保經與全家海神簽約，自此成為「神隊友」。（圖／翻攝畫面）

台灣職籃TPBL賽事熱戰方酣，高雄全家海神職業籃球隊今（10）日在主場高雄巨蛋迎來了一位「重量級新秀」加盟！國內知名保險經紀人公司「呈祥保經」宣布與高雄全家海神深化合作，雙方共同舉辦「神隊友加盟簽約記者會」。

有別於傳統的商業贊助，本次合作特別以高規格的「球員加盟儀式」進行，呈祥保經董事長黃奕綱從海神執行長李偉誠手中接過象徵球隊核心地位的「1號專屬背號短TEE」，宣示呈祥保經雖不直接上場得分，卻將發揮保險經紀人的專業精神，化身球隊爭冠路上最安心的後防支援。



10日的加盟記者會上，雙方互動熱絡。高雄全家海神執行長李偉誠表示，身為高雄的職業籃球隊，海神肩負著建立港都籃球文化的使命，最需要的就是在地企業的支持。呈祥保經由高雄出發，足跡遍及全台，在保險業界的亮眼成績有目共睹，雙方的跨界合作持續開花結果，也期盼神隊友的艦隊日趨茁壯。

董事長黃奕綱為賽事開球。（圖／翻攝畫面）

呈祥保經董事長黃奕綱表示，去年我們就開始贊助海神隊，這一年來，深刻感受到海神隊經營主場的用心，以及高雄球迷的熱情，更看見了海神隊在球場上的堅持，也看見了這座城市的活力，這與呈祥保經深耕在地的理念完全一致。因此，今年我們決定『加碼』支持，不只是贊助商，更要成為並肩作戰的『神隊友』。」

對於「1號」的背號，黃奕綱有著獨到的解讀。他指出，在球場上，1號往往代表著球隊的指揮官或核心人物；但在保險業，這個數字代表著呈祥保經永遠將客戶的需求放在首位，穿上1號，代表呈祥保經是海神隊的『頭號粉絲』，也是客戶心中最值得信賴的「第一選擇」。

黃奕綱強調，呈祥保經擁有超過2,000位專業業務同仁，年度保費收入突破45億元大關，這支龐大且專業的團隊，正如同球場上最堅實的防守組，致力於為客戶抵禦人生風險，守護每一個家庭的夢想，就如同守護海神隊的主場勝利一樣。





