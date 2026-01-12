海科館今年首場工作坊《鯊狠大？！》 深度認識鯊魚
記者劉昕翊／綜合報導
電影大白鯊的配樂一響起，總是讓許多人不禁心跳加速、開始擔心鯊魚不曉得會從哪邊衝過來。國立海洋科技博物館今年繼海洋劇場推出《鯊魚王國》巨幕影片，潮境智能海洋館也將於1月17日展開首場工作坊《鯊狠大？！》，透過研究人員的帶領及標本和鯊魚頭套DIY，帶領親子與民眾深度認識鯊魚；4個梯次即日起開始報名。
《鯊魚王國》影片不僅聚焦於大白鯊的精準獵食、雙髻鯊獨特的外型，以及鯨鯊溫和的神祕行為，更搭配高規格影像製作與沉浸式環繞音效，帶領觀眾深入海洋，而在海洋生態系中鯊魚常被認定為海洋霸主及具「驚悚」與「危險」，鯊魚是否真的如動畫和電影情節「殺很大」，繼巨幕影片後，海科館潮境智能海洋館更加碼推出永續海洋工作坊《鯊狠大？！》。
海科館表示，鯊魚從4億多年前就已經出現在地球上並演化至今，在海洋生態中扮演著非常重要的角色，其位居食物鏈頂端、可以維持生態的穩定，且不同種類的鯊魚，外觀型態和行為各有不同，除大眾熟知的大白鯊，也有體型巨大但溫馴的鯨鯊，甚至也有體型嬌小的狗鮫，因此也不是所有的鯊魚都那麼「殺很大」。
海科館指出，若大眾想要了解更多鯊魚不同的一面，或是對其充滿著好奇，歡迎前往報名參加潮境智能海洋館的《鯊狠大？！》工作坊，預計將於1月17、31日，以及2月14、28日，共舉辦4個梯次，引領民眾認識鯊魚、比較鯊魚和其他海洋生物的不同之處。
潮境智能海洋館將於1月17日展開首場工作坊《鯊狠大？！》，4個梯次即日起開始報名。（國立海洋科技博物館提供）
工作坊《鯊狠大？！》，透過研究人員的帶領及標本和鯊魚頭套DIY，帶領親子與民眾深度認識鯊魚。（國立海洋科技博物館提供）
潮境智能海洋館將於1月17日展開首場工作坊《鯊狠大？！》，帶領親子與民眾深度認識鯊魚。（國立海洋科技博物館提供）
