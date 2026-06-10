海科館內飯店擬7月中結束營業 將與業者協調

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海科館委外經營的Hotel Begins飯店將於七月中停止營業。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館(簡稱海科館)榕園招商的飯店將於七月中旬結束營運，海科館將與業者將進一步協調，若評估無法持續營運，海科館將解約重新招商。住宿旅客說周邊環境自然豐富，結束營業很可惜。

海科館榕園宿舍區改建飯店，2023年招商由重雋股份有限公司經營「Hotel Begins」，周邊生態豐富、視野佳，內部也設有餐廳。但最近公告將於7月中旬停止營業。

住宿的旅客說很可惜，雖然地理位置離市區較遠，但住宿設施很有質感，周邊環境也很自然，綠色隧道很有特色，到海科館、潮境公園很近。

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海科館指出，該公司因營運規劃調整，預計於7月中旬結束，海科館正與業者召開協調會議，進一步了解業者結束營運的原因及面臨之困難，共同研商可行的解決方案。

如果評估後確認無法持續營運，海科館將儘速釐清相關權利義務與責任歸屬，並完成資產點交程序，辦理招商作業，希望能儘速恢復海科館旅宿服務營運。

市長謝國樑表示，週末時基隆飯店是供不應求，基隆是有住宿需求，他已與海科館聯絡，希望能與業者坐下來討論如何讓這個飯店繼續營運，有更多的企業能夠持續在基隆投資飯店營運。

Hotel Begins飯店設施和周邊環境舒適。(記者盧賢秀攝)

Hotel Begins飯店設施和周邊環境舒適。(記者盧賢秀攝)

Hotel Begins飯店設施和周邊環境舒適。(記者盧賢秀攝)

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