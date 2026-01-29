海科館典藏館揭密 2/14一起尋找革龜

海科館典藏館二月推出尋革龜講座。

海科館典藏館今年每月第二個週末推出「寶庫藏珍揭密」系列活動。

海科館指出，一月份首場講座「雙髻鯊生物與保育」獲得熱烈回響。

國立海洋科技博物館今年（115年）起，每月第二個週末推出「寶庫藏珍揭密」系列活動，帶領民眾深入海科典藏館，探索博物館典藏背後的海洋科學知識與文化故事，深化大眾對海洋生物、多元文化及海洋永續議題的認識。海科館指出，一月份首場講座「雙髻鯊生物與保育」獲得熱烈回響，第二場「寶庫藏珍揭密」活動將於2月14日登場，邀請民眾一同來尋找海洋珍稀物種「革龜」，並認識印尼革龜的觀察與紀錄成果。

海科館表示，系列講座邀請不同領域的研究者與實務工作者，透過專題分享，帶領民眾走進典藏館，了解標本、研究資料及保存物件背後所蘊含的科學研究與文化記憶。二月份講座由海洋影像工作者蘇淮老師主講，介紹瀕臨威脅、神秘罕見的海洋巨型生物「革龜」，除了說明現存海龜物種的生態現況外，蘇淮老師也將分享其從不諳水性的「旱鴨子」，轉變為投入海洋環境與生態保育工作的歷程，以及他與海龜之間的故事。

海科館研究典藏組主任陳麗淑博士表示，「寶庫藏珍揭密」系列講座主題多元，除了革龜生態外，同時涵蓋有孔蟲等「大海裡的小巨人」、分類學的科學思辨、海洋生物的性別策略、頭足類、巨口鯊、螃蟹與貝類多樣性，以及達悟族海洋文化與八斗子罾子船的在地漁業記憶等，內容橫跨自然科學、人文及永續發展議題，呈現海洋世界的多重面向。

海科館館長王明源指出，「寶庫藏珍揭密」系列活動希望揭開博物館典藏空間與研究工作的面紗，讓民眾不僅看見展示品，更能理解其保存、研究與探索的過程。海科館說明，系列講座透過專家說故事的方式，打造兼具知性與啟發性的知識平臺，活動皆為免費報名，相關詳情與報名資訊請參閱海科館官方網站。