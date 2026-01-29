海科館典藏館「寶庫藏珍揭密」系列講座登場 著眼典藏物種涵蓋多樣化主題

【記者 洪美滿／基隆 報導】國立海洋科技博物館今(115)年起每月第二週末將帶民眾深入海科典藏館探尋知性寶庫，透過假日典點-「寶庫藏珍揭密」系列活動，深化大眾對海洋生物與文化的理解以及海洋科學知識的認識。今年度首場活動「雙髻鯊生物與保育」講座引起民眾熱烈迴響，第二場尋珍寶活動將於2月14日(六)辦理，帶大家尋革龜，共同展開印尼革龜觀察紀錄，即日起，歡迎免費報名！

海科館表示於每月第二週末舉辦的「寶庫藏珍揭密」系列講座，邀請不同領域的研究者與實務工作者，帶領民眾走進博物館典藏背後的科學故事與文化記憶。年度首場講座「雙髻鯊生物與保育」由長期投入鯊魚研究與海洋保育工作的徐華遜博士主講，引發熱烈迴響與吸引許多民眾到場聆聽座無虛席，展現大眾對大型海洋生物與保育議題的高度關注。主講內容聚焦於雙髻鯊的生態角色與保育挑戰，不僅熱烈互動及討論，也為「寶庫藏珍揭密」系列演講揭開序幕。而第二場講座將由素有「海龜癡漢」的海洋影像工作者蘇淮老師，以知性與故事性的方式，帶領民眾走進另一種同樣瀕臨威脅、卻更神秘罕見的海洋巨型生物──革龜，並帶民眾探索世界上僅存有哪些海龜，而原為旱鴨子的蘇淮老師如何蛻變成海洋環境與生態保護者以及與海龜的故事。

海科館研究典藏組主任陳麗淑博士指出，「寶庫藏珍揭密」系列演講不僅著眼於典藏物種，也涵蓋多樣化主題，包括革龜生態、有孔蟲這類「大海裡的小巨人」、分類學的科學思辨、海洋生物的性別策略、頭足類、巨口鯊、螃蟹與貝類多樣性，以及達悟族海洋文化與八斗子罾子船的在地漁業記憶，內容橫跨自然科學、人文與永續議題，呈現海洋世界的多重面向。

海科館館長王明源說明，今年度海科館於假日在典藏館所推出的「寶庫藏珍揭密」系列活動，希望揭開博物館典藏的奧秘及空間開放，讓民眾除了理解典藏展示與研究資料和被保存的物件外，也能經由專家與專業人員持續說故事、啟發思考的知識寶庫與更能深入了解與探索過程。每月一次的假日講座，民眾可在輕鬆的週末午後，有機會與這些專家和研究者面對面近距離的交流及溝通，培養對海洋科技與保育的長期關注和科普教育的認識。活動相關與報名可參海科館官網(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/576/10258)。（照片海科館提供）