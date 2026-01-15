海科館前館長涉職場霸凌、聘大姑當職員 雙雙遭聲押

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，日前被控職場霸凌，甚至違法聘用親屬作為雇員遭基隆地檢署聲押。（圖／報系資料照）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，日前被控職場霸凌，甚至違法聘用親屬作為雇員，於去年12月3日遭記過處分。對此，基隆地檢署14日也前往陳素芬住處與其廖姓大姑住處搜索，將2人帶回偵辦，並向法院聲押。基隆地檢署15日召開羈押庭後，裁定2人收押禁見。

基隆地檢署指出，檢察官指揮法務部廉政署，追查國立海洋科技博物館前館長陳素芬以及其大姑廖女等人涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，於14日執行搜索。訊後認定2人違反貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，爰於15日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。

據了解，陳素芬2019年4月擔任國立海洋科技博物館館長，卻在2021年9月，明知與廖姓大姑為三等親內之姻親關係，卻仍違法聘用廖女擔任海科館臨時人員，涉嫌圖利。

基隆地檢署14日指揮廉政署兵分多路前往陳素芬與大姑住處進行搜索，同時帶回陳、廖2人在內與相關8名證人到案說明。經複訊後，檢察官認為陳素芬與廖姓大姑涉犯貪汙治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，並有串證、滅證之虞，於14日凌晨向基隆地院聲押禁見。而基隆地院15日召開羈押庭後，裁定2人收押禁見。

