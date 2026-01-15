海科館前館長涉職場霸凌+聘親屬當職員 遭基隆地檢署聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬，日前被控職場霸凌，甚至違法聘用親屬作為雇員，於去年12月3日遭記過處分。對此，基隆地檢署14日也前往陳素芬住處與其廖姓大姑住處搜索，將2人帶回偵辦，並向法院聲押。
基隆地檢署指出，檢察官指揮法務部廉政署，追查國立海洋科技博物館前館長陳素芬以及其大姑廖女等人涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，於14日執行搜索。訊後認定2人違反貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，爰於15日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。
看更多 CTWANT 文章
快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置
活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著
她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍
其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 4 小時前 ・ 3
恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」
即時中心／林耿郁報導恐怖！前（12）天下午放學時段，桃園市某國小驚傳學童遭襲擊案件：一名放學的女學生，突然遭不明女子攻擊、勒住脖子，幸好附近民眾見義勇為，立即上前制止並報警處理，才沒有擴大傷害；事後這名女子自爆動機，竟是因心情不好，找路過學童下手！駭人！桃園警分局表示，前天下午16時40分許，一名女子於大興西路二段某社區前，與自己的男友發生嚴重爭吵衝情緒失控，突然拉扯路過之無辜學童，並對其掐頸。在聽聞被害學生呼救後，週邊熱心民眾立即上前救援，並報警處理。警方獲報後立即啟動快打機制；員警到場發現，張女持續不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫其情緒無果，為避免其繼續攻擊他人，及阻止自傷行為，果斷對其進行壓制與保護管束，隨後通知救護人員到場，將女子強制送醫治療。後續被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理，移請桃園地檢署偵辦。警方嚴正申明，不許任何暴力犯罪行為發生，違法者必定嚴加究辦、絕不姑息。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／恐怖！桃園驚傳學童遇襲案 1女落網遭逮「動機令人傻眼」 更多民視新聞報導好消息！北捷案最後一名重傷患者「傷勢明顯好轉」 從ICU轉一般病房治療張文事件後首上班日! 見警率增 民眾坦言"毛毛的"好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房民視影音 ・ 1 天前 ・ 20
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
驚覺落假投資陷阱 被害人釀自撞車禍成功護鈔｜#鏡新聞
昨天(1/13)下午在新北新店發生一起自撞車禍。警方深入追查發現，當下是詐團車手與被害人，進行300萬的假投資交易，過程中雙方爆發口角，並發生拉扯，才會打滑撞上一旁店家，警方也以車追人鎖定兩名嫌犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 21 小時前 ・ 2
叫道路救援「跳下拖吊車」 故障車駕駛遭後車撞亡
台北市 / 綜合報導 國道1號五楊高架道林口路段，昨(13)日晚上8點多發生一起死亡車禍，1輛休旅車行經南向40公里處時因為不明原因故障，車主叫了道路救援，等到車輛上了拖吊車，車主從車斗上跳下來，準備坐入拖吊車的副駕駛座時，當場遭後方 車輛 撞上，送醫後不治，其他拖吊車駕駛表示，在進行救援作業時，除了會擺放標誌提醒其他用路人，人員最好站在護欄或車道外，避免發生意外。國道路肩旁，一輛拖吊車上，載著一部白色休旅車，但拖吊車後方，有人來回走動不斷打電話，因為車道中間有人遭到車輛輾過，警消接獲通報，警車救護車通通到場，火速將傷患送往醫院，但男子當場沒了呼吸心跳，而撞上男子的肇事車輛，打起雙黃燈停在前方路肩。救護人員在現場，圍起三角錐，替男子急救隨後送上救護車，而這起國道死亡車禍，發生在昨日晚上8點多，國道一號五楊高架道南向40.6公里處，程姓駕駛因為車輛故障，打電話叫道路救援，車輛上吊車之後，程姓駕駛從拖吊車跳下來，準備坐上拖吊車副駕離去，卻被後方車輛撞上送醫不治。非當事拖吊車業者老大說：「就是讓客人先到我們車的前面去等，等(車輛)上車之後，他們再上車，擺那個三角錐，然後打警示燈，沒有下雨的話，盡量不要在車子裡面。」非當事拖吊車業者老大說：「盡量在車道護欄外面。」通常車輛在國道上故障，第一時間，車輛就要先開啟警示燈關掉引擎，人員要快速撤離道護欄外，或是車道外的安全處所，並且在車輛後方100公尺，要擺放車輛故障標誌，提醒後車注意，接著通報警方，而且時刻關注車後的動態。國道警察第一大隊五楊分隊長陳柏安說：「拖吊車排除作業中，駕駛遭後方的一部小客車撞擊，現場已無生命跡象，後續由救護車送往林口長庚醫院。」國道車輛速度很快，危險性高，執行救援任務時，不僅拖吊車駕駛會特別謹慎，駕駛也要多加留意，要是一個不小心，就有可能賠上性命。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 15 小時前 ・ 1
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
基隆仁愛區里長李碧霞 紀念亡夫百日捐復康巴士
基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞服務街鄉里36年，今（13）天是她先生許振富逝世百日，李碧霞以夫妻名義捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，完成先生的心願，讓丈夫的愛留存在基隆，服務更多的人。李碧霞與子女今天在市府前廣場捐贈復康巴士，由副市長邱佩琳代表接受。李碧霞擔任里長36年，並經常在醫院和車站擔任志工，她說，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今（15日）凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄員警晚間巡邏，發現一台黑色轎車逆向行駛，上前攔查還不停，持續開車逃逸，員警追了兩公里後將他攔下，男子仍不肯下車，最後員警破窗將他當場逮捕，還導致員警手受傷，左手掌縫兩針。調查發現，駕駛曾因酒駕被吊照，這回又再度酒駕上路，才會心虛拒檢。黑色轎車逆向行駛，員警上前攔查，駕駛卻堅持不停車，最後警方破窗逮人。（圖／民視新聞）一台黑色轎車，晚間八點多，在前金區文武一街逆向行駛，引起巡邏警方注意。員警vs.駕駛：「等下麻煩前面停一下好不好，為什麼？剛剛那個榮安街文武那邊，你逆向了。」員警上前攔查，要求駕駛靠邊停下，但駕駛仍然拒檢，繼續往前開，警方一路追了兩公里後，最後在自強三路攔停男子，但駕駛仍然不肯下車。員警vs.駕駛：「下車、下車。」眼見男子堅持拒檢，警方立即持警棍敲破車窗玻璃，直接破窗逮人，當場將人壓制在地，過程中員警手掌不慎受傷，幸好送醫縫合無大礙，而這抓人過程被不少路過民眾拍下，全都看傻眼。民眾：「警報聲很大聲在那邊，那警察車在那邊，把他擊破車窗撞車窗，因為他不開門的樣子，就把他撞破。」民眾：「警察有必要做這樣子的行為，因為他如果再繼續酒駕下去，他沒有馬上幫他制止，他可能在路上會影響到更多的人的安全。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元。（圖／民視新聞）原來這名男子，酒後上路，看到警方一時心虛，才會玩起你追我跑的遊戲，實施酒測後發現，竟然高達0.26毫克。高市警前金所長尤明賜：「惟駕駛拒不下車，警方遂破窗逮捕許男，後續返所實施酒測，許男酒測值已超過法定標準，隨即依違反公共危險，妨害公務罪逮捕送辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，左手掌縫兩針無大礙。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元，還被因公共危險跟妨礙公務，移送法辦。原文出處：酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷 更多民視新聞報導騎車精神不濟釀禍！大園19歲男衝撞施工護欄送醫自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪"撞"況多!全罩式電動代步車「車道打方向燈轉彎」 龍潭警：依行人規定罰500民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》專偷「經典車」！賊闖警局對面停車場 多名車主受害
新北土城廣福派出所，對面的地下停車場，發生竊案，多名車主受害，警方獲報後調閱監視器，發現竊賊當時騎著偷來的車犯案，一共偷走三頂安全帽，一輛機車，還有一輛經典機車的側蓋，目前已經尋獲機車和其中一頂安全帽，稍早也將嫌犯拘提到案。 #經典車#警局對面#竊案東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北捷運再傳騷動！昨天（週二）傍晚五點多，一名女子從台北101站上車後，一路大鬧，不僅出手攻擊行動不便，坐在輪椅上的丈夫，更情緒失控大吼想殺人，還拿起打火機試圖點燃手上的食物，引起乘客恐慌，通報站務人員，連員警也到場處理。鬧事女子：「啊~~~。」捷運車廂內，一名頭戴假髮的女子，大聲吼叫，嚇壞車廂內所有乘客。鬧事女子：「笑屁啊道歉，剛剛笑我的人道歉，道歉就好了，跟我道歉。」疑似不滿被嘲笑，因此情緒大暴走！即便被保全攙扶到一旁的椅子上，還是很激動。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「這名女子跟行動不便，坐在輪椅上的丈夫，從台北101站上車之後，（女子）就不斷的大鬧，直到東門站有民眾嚇壞了，馬上按下對講機通知站務人員。」目擊民眾：「蠻多人不敢靠近她的，就好像有聽到她說什麼，我現在情緒不穩定，我就是心情不好，我就是想殺人幹嘛之類的。」事發北捷東門站，13號傍晚五點多，女子口中的這句我想殺人，引起乘客恐慌！而且離譜行徑不只這樣，不僅出手攻擊坐在輪椅上的丈夫，甚至拿起打火機，試圖在車廂內，點燃手中的食物，不斷大喊肚子很餓！一連串的行徑有夠詭異。北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓。（圖／民視新聞）目擊民眾：「聽到她說什麼我現在肚子就是很餓，就開始拿起手上的打火機，開始點火點（燃）她手上的食物，是還蠻害怕因為最近就是，捷運維安事件還蠻多的，怕就是下一個（我）就是受害者之類的。」這名32歲的王姓女子，事後在東門站被請下車，了解狀況後，再由警方，一路護送她到目的地。員警：「你們怎麼了嗎，你們要去士林是不是。」驚動員警到場處理，女子才逐漸恢復平穩。這名女子還被起底，去年9月，才闖越馬路攔車，大鬧台北市民大道。沒想到這回，大鬧捷運，再度登上社會版面。原文出處：北捷再傳騷動！詭異女喊「想殺人」 掏打火機試圖點燃食物大叫肚子餓 更多民視新聞報導北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死北捷再傳騷動！女乘客東門站點火咆哮 捷警火速排除民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
【醫檢築愛、熱血續航】臺大雲林分院醫事檢驗師節暨公益捐血活動 打造韌性醫院溫暖登場
【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積互傳媒 ・ 18 小時前 ・ 1
男子形跡詭異警方盤查 車上遭搜出喪屍煙彈
台北市 / 綜合報導 台北中山區錦州街今(15)日凌晨4點多，員警在巡邏時，見一名男子行徑詭異、上前盤查，結果發現他持有二級毒品依托咪酯喪屍煙彈。畫面可以看到，大批員警圍在白色轎車周圍，不斷拿手電筒探照車內，最後被搜出煙彈2顆，所幸男子沒有毒駕情事，但非法持有毒品，還是被當場上銬帶回，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
悚！男毒駕逆撞5車翻覆 「1大2小」驚險逃劫
高雄市 / 綜合報導 高雄市苓雅區福安路，昨(13)日晚上7點多發生一起驚險車禍，1輛轎車突然逆向衝撞路邊小貨車，當場翻覆，還波及路邊4輛機車及黑輪攤車，當時1名媽媽帶著2名小孩就在前方，還好跑得快，不然就被撞上，相當驚險，警方從曾姓男子車上查獲毒品，唾液試劑測試確定毒駕。晚上7點多，民眾走在路上，結果這時候，一輛轎車從後方開來，突然越開越偏，直接撞上停在路邊的車輛，碰的好大一聲，媽媽和2位小朋友，趕快往前跑，真的差一點點就被撞到。民眾說：「用跑的(還好沒被撞上)，很幸運。」換個角度再看一次，轎車突然逆向失控衝撞，黑輪攤車小貨車，還有停在路邊的4輛機車，通通受到波及。民眾說：「在那邊工作，結果一輛車就撞上來，還好我們都有聽到聲音，來得及閃。」民眾說：「知道有車禍，不知道哪撞的，出來看，整輛車翻覆在那。」現場一團亂，車禍意外發生在高雄苓雅區福安路，昨日晚上7點多，一名57歲的曾姓男駕駛，開車突然逆向衝撞，還好媽媽和2位小孩閃得快，沒有被撞到，駕駛輕微擦傷，現場查獲毒品。高雄市苓雅分局凱旋所副所長李先宜說：「於曾男車上查獲海洛因3包，及依托咪酯電子煙1支，曾男毒品唾液試劑測試結果，呈現陽性反應，警方現場將曾男逮捕偵辦。」駕駛被依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦，另外毒駕行為，依法製單舉發，又被查出曾男開的車輛，車牌為逾檢註銷車牌，也將依法扣牌及查扣車輛，毒駕失控衝撞，還好沒撞到人，但後續賠償恐怕也不少。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 54