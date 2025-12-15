海科館前館長涉職場霸凌、違法進用姻親 遭彈劾移送懲戒法院

監察院今日表示，國立海洋科技博物館（下稱海科館）前館長陳素芬，涉職場霸凌，並違法進用二親等姻親，違失情節重大，監察院於114年12月2日審查通過監委浦忠成、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬。（圖/資料照）

監察院今天（15日）發布新聞稿表示，被彈劾人陳素芬於館長任內，對同仁有職場霸凌行為，另明知廖女為其二親等姻親仍進用為臨時人員，並於核定廖女之考核、敘獎及其本人之敘獎均未自行迴避，核有違失。

監察院指出，本件（114年劾字第27號彈劾案）已於114年12月15日公告彈劾案文及其審查決定書。審查委員施錦芳附具決定不成立理由略以，教育部已調整陳員職務，並予一大過懲處，懲處的處分應已足夠。

圖為監察院。（圖/資料照）

監察院稱，被彈劾人陳素芬身為海科館之首長，其權威性、貶抑性之管理風格，以及情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高度壓力且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境；又明知廖女為其二親等姻親，仍違法進用為臨時人員，並於核定廖女之考核、敘獎及其本人之敘獎均未自行迴避，顯違反公務員服務法第7條、利衝法第6條第1項及第12條規定，核有違失，且情節重大，有懲戒之必要。爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

國民黨2024年爆料海科館霸凌新事證，國民黨桃園市議員凌濤指出，陳素芬是民進黨前秘書長林右昌的子弟兵，她不僅飆罵下屬、還不給請假，事發後又在內部抓吹哨者，受害者至今情緒仍深受影響，一度與家屬失聯，接二連三爆霸凌案，凌濤籲行政院長卓榮泰「不能再夢遊下去」。

