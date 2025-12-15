海科館前館長涉霸凌與違法進用姻親 遭監院彈劾

（中央社記者高華謙台北15日電）監察院今天說，國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用二親等姻親，違失情節重大，因此通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部去年12月3日公布調查結果，確認職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。

監察院今天透過新聞稿表示，陳素芬於館長任內，有職場霸凌行為，且情緒控管能力不足等，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，認定構成職場霸凌，監察院調查後也認定已符合教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點所稱職場霸凌。

監察院說，陳素芬明知廖姓女子為她的二親等姻親，仍進用廖女為臨時人員，違反教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則等規定；另陳素芬於核定廖女考核、敘獎及其本人敘獎都未自行迴避，違反公職人員利益衝突迴避法規定，經監察院裁罰新台幣50萬元。

監察院表示，陳素芬顯然違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法等規定，核有違失，且情節重大，有懲戒必要。因此監察院於2日審查通過監察委員浦忠成、張菊芳提案，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。（編輯：張均懋）1141215