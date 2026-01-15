海科館前館長陳素芬職場霸凌還違法進用大姑 涉貪圖利遭收押

國立海洋科技博物館前館長陳素芬在民國113年被爆職霸凌，經教育部調查確認霸凌事實，記過調職，調查並發現陳素芬在擔任館長期間，違法進用三親等內的大姑廖姓女子，兩人還刪除通訊軟體訊息滅證，基隆地方法院今天裁定兩人收押禁見。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬（圖）職場霸凌，還違法進用三等親，涉貪圖利罪，遭基隆地檢署聲押，基隆地方法院15日裁准收押。（中央社資料照）

海科館前館長陳素芬違法聘用親屬，違失情節重大，監察院去年底通過彈劾並移送懲戒法院。檢方昨天（14日）搜索陳素芬及其親屬廖女住處，訊後認定2人涉犯貪污治罪條例圖利等罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。基隆地方法院今天召開羈押庭，裁定2人收押禁見。

基隆地檢署說明，陳素芬於民國108年4月起擔任海科館館長，於110年9月間違法進用廖女，擔任海科館臨時人員，全案經監察院通過彈劾，並移送懲戒法院審理中。

檢方指出，因相關案情仍涉有刑事不法，檢察官昨天指揮法務部廉政署對陳素芬、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳素芬、廖女外，並約談8名證人，經檢察官訊問後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見陳素芬、廖女。由於夜間不訊問，法院上午10時30分召開羈押庭，中午12時30分裁定陳素芬、廖女收押禁見。

法院表示，兩人涉嫌共犯貪污治罪條例對於主管事務圖利罪、刑法公務員洩漏國防以外應秘密文書罪、公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，且所犯罪刑中有最輕本刑5年以上有期徒刑。

法院指出，兩人除否認犯罪外，說詞明顯與證人所證不符，並刪除通訊軟體訊息紀錄等滅證情事，足認有滅證及勾串證人、共犯之虞，為確保偵查，確有羈押的必要，裁定兩人羈押，並禁止接見、通信、受授物件。

陳素芬於民國113年間遭指控職場言語霸凌，員工想請特休假被罵，獸醫師想參加受訓，也遭批「整年都在受訓」，之後又被爆違法進用三親等內人員。教育部調查後，確認陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記1大過並調任非主管職務。