海科館客家營 手作糕點、學客語共度立春

「二０二六歡歡喜喜過新年－客家文化體驗營」在國立海洋科技博物館盛大舉辦。（海科館提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

二月四日為二十四節氣之首「立春」，象徵春回大地、萬物復甦。國立海洋科技博物館特別舉辦「二０二六歡歡喜喜過新年－客家文化體驗營」，帶領四十位大小朋友在「歲之元」的第一天，透過客語薪傳師的領軍，開啟充滿文化氛圍的新春篇章。

海科館助理研究員邱瑞焜說明，活動規劃豐富，包含由薪傳師教導客語吉祥話、歌曲教唱，並在生態廚房親手製作象徵甜蜜團圓的客家傳統年節糕點，學員更參與了主題館的「客語闖關」導覽，並進入海洋劇場觀賞最新八K影片。現場參與活動的家長提到，在立春這天帶孩子來海科館，不只手作糕點很有趣，更重要的是讓孩子知道客家文化與新年的關係，是非常有意義的開春禮物。

海科館館長王明源表示，海科館近年致力於落實國家語言發展政策，將博物館打造為生活化的客語友善環境，客家先民擁有深厚的耕讀文化與對自然節氣的敬畏，這與海科館推廣的海洋生態與科學永續精神不謀而合，將「客家韌性」與「海洋知性」結合，讓學員在沈浸式體驗中，感受到客家語言與自然環境息息相關。

負責授課的客語薪傳師劉國香也分享，在海洋科技的殿堂裡傳承客家文化，是極具意義的跨界嘗試，看到孩子們在參與活動時大聲說出客語，這種跨世代的語言傳承讓人深受感動。海科館表示，未來將持續推動更多元、跨領域的國家語言推廣活動，讓語文學習轉化為充滿驚喜的生活體驗，使海科館成為臺灣推動客語友善環境的指標場域。