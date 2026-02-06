海科館寒假營隊設計豐富 活動報名最後倒數

記者劉昕翊／綜合報導

寒假進入下半場，馬年新春即將到來。國立海洋科技博物館今年設計一連串動手作科學、體驗科學的營隊及DIY活動，讓民眾參觀館內設施之餘，透過手作DIY趣味，提「錢」迎接一整年的好運氣；各梯次名額已進入最後倒數，邀請親子把握最後機會，「馬」上報名體驗海洋科學的魅力。

海科館長王明源說明，海科館身為海洋創客的重要推廣場域，遙控船體驗及DIY工作坊向來是館內秒殺的人氣活動，因應過年需求，館方今年特別加開3場「遙控船DIY工作坊」，學員可親手組裝遙控水漿船，僅需透過手機即可遙控，在水面上展現精準航行，目前名額已進入最後倒數。另館內也於2月18至22日之間推出「馬上有錢皮革DIY」，報名學員能DIY製作「年年有餘（魚）」及「招財金錢龜」，迎接新年好運到來。

另外，潮境智能海洋館也推出永續海洋工作坊「鯊狠大」及「海中的龍馬人生」2檔精采活動，其中，「鯊狠大」工作坊將帶領學員進入潮境智能館，近距離觀察鯊魚生態並認識這群海洋霸主；「海中的龍馬人生」則介紹海馬的生態環境，了解不同海馬的生活習性，且於2月17至19日期間，完成闖關活動還可兌換限量小禮物。

海科館指出，今年春節規劃多樣化活動，希望提供國人知性與感性兼具的年假選擇，目前各熱門營隊名額有限，呼籲有感興趣的民眾把握最後機會，相關活動詳情及報名資訊，可參考海科館官網。

國立海洋科技博物館今年特別加開3場「遙控船DIY工作坊」，學員可親手組裝遙控水漿船。（海科館提供）

「遙控船DIY工作坊」讓學員可親手組裝遙控水漿船，僅需透過手機即可遙控，在水面上展現精準航行。（海科館提供）