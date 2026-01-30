海科館寶庫藏珍 揭密印尼革龜

海科館透過假日典點「寶庫藏珍揭密」系列活動，深化大眾對海洋生物與文化的理解，以及海洋科學知識的認識。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

海科館今年起每月第二個週末推出假日典點「寶庫藏珍揭密」系列活動，首場「雙髻鯊生物與保育」講座引起熱烈回響；第二場將於二月十四辦理，帶民眾展開印尼革龜觀察紀錄，即日起免費報名。

海科館表示，「寶庫藏珍揭密」講座邀請不同領域研究者與實務工作者，帶領民眾走進博物館典藏背後的科學故事與文化記憶。首場「雙髻鯊生物與保育」由長期投入鯊魚研究與海洋保育工作的徐華遜博士主講，內容聚焦雙髻鯊的生態角色與保育挑戰。

第二場尋珍寶活動將於二月十四(六)辦理，帶民眾尋革龜，共同展開印尼革龜觀察紀錄。（海科館提供）

第二場講座將由有「海龜癡漢」之稱的海洋影像工作者蘇淮老師，以知性與故事性方式，帶領民眾走進另一種同樣瀕臨威脅、卻更神秘罕見的海洋巨型生物革龜，並帶民眾探索世界上僅存有哪些海龜，以及原為旱鴨子的他如何蛻變成海洋環境與生態保護者以及與海龜的故事。

海科館研究典藏組主任陳麗淑指出，「寶庫藏珍揭密」系列演講不僅著眼於典藏物種，也涵蓋多樣化主題，包括革龜生態、「大海裡的小巨人」有孔蟲、分類學的科學思辨、海洋生物的性別策略、頭足類、巨口鯊、螃蟹與貝類多樣性，以及達悟族海洋文化與八斗子罾子船的在地漁業記憶，內容橫跨自然科學、人文與永續議題，呈現海洋世界的多重面向。活動相關與報名洽海科館官網（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/576/10258）。