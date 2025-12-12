海科館打造世代共融音樂饗宴 12/14開放免費觀賞

2025年已近尾聲，海科館12月14日下午13時30分至16時將在該館海洋劇場外半戶外場域集結不同年齡層的表演團隊，以記憶中的音樂和懷情為主題訴求，進行一場與記憶和時光相遇的音樂會，參與這場音樂會的表演者從可愛的幼兒、活力的學童、酷帥的青年到樂活的銀髮族，將共同啟動這場跨域的情深音樂會。音樂會開放所有民眾免費觀賞與聆聽，並有讓民眾互動敲擊的喬段，海科館歡迎民眾周日下午到海洋劇場外共同歡度這場世代共融音樂饗宴。

海科幼夠青銀耍廢樂團。圖：海科館提供

海科館表示，台灣已邁入超高齡社會，海科館也是國內首設「樂齡學習中心」及幼兒園的博物館，老幼共學與世代共融一直是海科館這些年來教育推動及活動規劃的方向。在教育部與基隆市政府支持下所辦理的基隆市中正區海科館樂齡學習中心，在歲末推出「藝啟留聲 跨世代午後情深意融音樂會」活動，當天表演除了有海科館樂齡學員所組成的「幼夠青銀耍廢樂團」，以及海科幼兒園海廢樂團，將以具有創意的海廢和耍廢樂器演奏一些經典、輕快的歌曲及廣告歌外，表演團隊也包括有中興國小、正濱國小、德育護理健康學院、雨神樂團、妙音樂團以及來自具有礦區文化瑞芳樂齡的瑞薩客樂團等，此外，另有一組表演團隊由四位熱愛風浪板、同時也是薩克斯風愛好者所組成的「雙風樂團」，他們以四重奏的表演，展現出他們對乘風破浪與音樂愛好的自在，完美呈現在音樂裡。

雙風樂團。圖：海科館提供

這場集結老幼青銀並以「與記憶相遇，與知音串流，讓那塵封與經典樂曲，在世代與跨域的時間軸裡，共同漂流與融合在你我曾經、現在與未來的記憶河流，共譜你我暖暖的、溫潤的、快樂的、開心的、暢意的音樂會」為訴求，在海科館所展開的歲末音樂會，將由中興國小的太鼓隊揭開音樂會的序幕。不同世代經由音樂共同交融以多元與跨域的表演，也將促進親子與子孫間之互動，這場音樂會有民歌組曲、經典歌曲的演唱、經典懷舊音樂演奏，包括懷念的播音員、無情的電影票、內山姑娘要出嫁、黃昏的故鄉、神隱少女主題曲、還有曾經耳熟能詳的廣告歌曲等，讓民眾體驗創意、經典、懷舊、回味、歡樂的年後時光。喜歡懷舊與回味經典曲風的民眾，別錯過了海科館14日下午1時30分在海科館海洋劇場外登場的老幼青銀「藝啟留聲 跨世代午後情深意融音樂會」。

