海科館暑期營隊報名中！探索山海五大主題 名額有限報名從速

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【記者 洪美滿／基隆 報導】隨著暑假腳步將近，國立海洋科技博物館暑期營隊已開放報名，今年營隊規劃涵蓋科學、科技、生活、海洋與山林等五大核心領域的系列活動，分別推出一日及兩日體驗營隊，按課程設計區分親子同樂或學員獨立參與，並依不同主題結合「豪華遊艇海釣」、「夜宿博物館」、「搭方舟出海」以及最新的「極地探險特展」等特色體驗，提供今夏最具知性與探索性的暑期選擇。

海科館說明，今年度營隊結合館內豐富的山海展示資源，並策畫多項熱門主題活動，「跟著船長出海趣親子體驗營」推出水手換裝體驗，帶領學員乘風破浪認識基隆秘境與船長工作；「倍思科學-就是要釣魚營」兼具豪華遊艇海釣與夜宿海科館，著重培養學員的獨立自理能力；「小小博物學家夏令營」除了帶領學員探秘廚房裡的海洋科學外，更安排搭乘潮境方舟1號出海及參觀全新極地特展等多項豐富活動。

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海科館館長王明源表示，暑期是孩子探索世界的黃金時期，今年夏令營匯集館內豐富的展示資源與教育能量，特別結合最新的極地探險特展，並規劃東北角在地的山海生態探索，更納入出海與夜宿等深度體驗，期盼孩子們能將出海、夜宿與觸摸生態的真實感動，化為日常生活中對自然環境的關懷。

海科館溫馨提醒，2026暑期所有營隊皆採線上報名，由於活動名額有限，部分結合豪華遊艇、出海及夜宿的場次報名踴躍、所剩名額極為有限，歡迎有興趣的家長及早報名。更多詳細營隊梯次、活動行程與線上報名資訊，請至海科館官網及專屬報名平台查詢（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/10665）。（圖／海科館提供）