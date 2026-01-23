海科館迎馬年 北火熊辦派對

海科館慶週年，「北火熊生日派對」二十四日於主題館五樓登場。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

迎接二０二六馬年到來，海科館即日起推出「財到運到馬上到海科」館慶暨新春系列活動，結合吉祥物「北火熊」生日派對；並將海洋科學與傳統年節習俗融合，推出集章闖關、ＤＩＹ實作及龍馬人生闖關活動，打造全台最有「海味」的知性走春行程。海科館除二月十六日除夕閉館，初一至初六正常開館。

系列活動首波由「蛇年送舊─蛇來蛇去」展揭開序幕，即日起於潮境智能館帶領民眾認識「海蛇」生態，二月十五日當天闖關成功可兌換限量小禮。一月二十四日下午兩時「北火熊生日派對」於主題館五樓登場，現場提供互動遊戲、限量點心與快拍快印服務；二十四日同步啟動「馬上集好運」集章活動，完成指定館區印章並集滿即可兌換新春小禮，數量有限，送完為止。

海科館長王明源說，今年以「馬上迎新」為主題，將海洋科學轉化為體驗遊戲。

海科館提到，農曆新年期間初二至初五「北火熊」現身發放限量紅包，主題館也推出「馬上有錢」皮革ＤＩＹ。初四至初六規劃「風水輪轉‧好運啟航」遙控水槳船體驗，民眾可在教育中心操控船隻挑戰「八字形」航線。

另外，智能館初一起（二月十七日至三月十八日）推出「二０二六馬年新年活動─海中的龍馬人生」闖關活動，帶領觀眾解密潮境保育區珍稀微小生物；系列活動壓軸由「海中慶元宵」微特展（三月三日至十八日）接棒，將海洋知識轉化為燈謎挑戰。更多活動詳情請參閱海科館官方網站（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/10310）。