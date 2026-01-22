海科館逐日 認識太陽能奧秘

「再生能源認識-太陽能發電科學營」首場活動，特別邀請基隆市立安樂高中參加。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

面對全球氣候變遷與能源轉型挑戰，國立台灣海洋大學與國立海洋科技博物館在國科會「科普活動：舞動熱能女力逐日」計畫支持下，於二十一日和二十二日攜手舉辦「再生能源認識-太陽能發電科學營」，首場活動特別邀請基隆市立安樂高中參加，透過科普課程與ＤＩＹ實作，引導學生理解再生能源、減碳行動與能源轉型的核心概念，並培養未來投入科學與永續議題的能力。活動共吸引校內師生約一百二十人參與，現場互動熱烈。

海科館說明，活動亮點為「太陽能追日系統」和「太陽能小車ＤＩＹ」，課程由海大王彙喬副教授親自操刀，將其研發、具發明專利的「追日系統與追日方法」轉譯為科普教材，帶領學生透過示範模組觀察、動手組裝與實際操作，學習理解太陽運行與再生能源利用，課程同時結合「夸父逐日」的文化意象，提升學生的學習動機與科技想像。

海科館館長王明源表示，在全球邁向淨零碳排的趨勢下，COP30除延續「加速落實」主軸，更將公正轉型、性別平權與科技創新納入決策核心，使再生能源不再只是冷冰冰的國際政策，而是未來世代必備的生存能力。「再生能源認識-太陽能發電科學營」以參與能源轉型為出發點，讓學生理解再生能源不只是工程技術，更與日常生活及未來選擇息息相關。

值得關注的是，計畫特別響應「鼓勵女性投入科學」精神，於課程安排上鼓勵女學生發言與參與，回應社會中長期存在的性別刻板印象，拓展女學生對理工與科學領域的未來想像。透過講授、實作與參訪等多元形式，期盼學生能將所學轉化為生活中的實際行動，從校園落實減碳與再生能源應用，培養對淨零科技與永續發展目標（SDGs）的理解與責任感，為台灣能源轉型與氣候行動培育更多具行動力的年輕世代。