海科館陸上獨木舟體驗 免費報名

海科館於十一月八、九、十五、十六日連續兩個週末，推出「輕艇激流獨木舟冒險互動體驗」，開放民眾免費預約報名。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

響應國科會二０二五Kiss Science─科學開門，青春不悶」活動，國立海洋科技博物館（海科館）將於十一月八、九、十五、十六日連續兩個週末，特別推出「輕艇激流獨木舟冒險互動體驗」。民眾可免費報名參與這項結合挑戰與探索的海洋活動，採取預約報名制，期望引導民眾從興趣出發，發掘自身潛能與未來職涯方向。

海科館說明，輕艇激流獨木舟冒險互動體驗活動位於教育中心的「海洋職涯探索基地」，在全新開放的「觀光遊憩互動遊戲展區」中，參加者可親自操控陸上獨木舟、體驗划槳競賽樂趣，並認識水流動力與船隻設計的奧秘。活動為室內陸上互動體驗，不用濕身也能輕鬆享受划槳競速的樂趣。此外，參加者可登上享有「海中不倒翁」別稱的搜救艇RB02，從「海巡視角」深度體驗，不僅能親身感受海巡人員如何與時間賽跑、守護海上安全，更能從而了解救援科技的背後專業。

海科館館長王明源表示，社會大眾過去對海洋職業多停留於傳統印象，然而，現今海洋產業早已轉型升級，與現代科技、永續發展及國際趨勢緊密連結。這次活動核心正是透過「觀光遊憩互動遊戲展區」的獨木舟體驗，成為打破刻板印象的具體行動，透過親身操控獨木舟，民眾將直觀了解現代水域遊憩的知識，同時結合登上搜救艇的體驗，讓民眾看見從遊憩到安全防護，海洋觀光產業鏈中多樣的職涯與跨域潛力，從而啟發對新興海洋職涯的想像。