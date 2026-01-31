海科館「寶庫藏珍揭密」探索巨型生物「革龜」

記者劉昕翊／綜合報導

國立海洋科技博物館今年起每月第2週末將帶民眾深入海科典藏館探尋知性寶庫，透過假日典點「寶庫藏珍揭密」系列活動，深化大眾對海洋生物與文化的理解以及海洋科學知識的認識；第2場尋珍寶活動將於2月14日展開，帶大眾尋革龜，共同展開印尼革龜觀察紀錄，即日起開放免費報名。

「寶庫藏珍揭密」系列講座邀請不同領域的研究者與實務工作者，帶領民眾走進博物館典藏背後的科學故事與文化記憶。海科館研究典藏組主任陳麗淑博士指出，「寶庫藏珍揭密」不僅著眼於典藏物種，也涵蓋多樣化主題，包括，革龜生態、有孔蟲這類「大海裡的小巨人」、分類學的科學思辨、海洋生物的性別策略、頭足類、巨口鯊、螃蟹與貝類多樣性，內容橫跨自然科學、人文與永續議題，呈現海洋世界的多重面向。

講座首場「雙髻鯊生物與保育」由長期投入鯊魚研究與海洋保育工作的博士徐華遜主講，引發熱烈迴響與吸引許多民眾到場聆聽座無虛席；第2場講座將由素有「海龜癡漢」的海洋影像工作者蘇淮，以知性與故事性的方式，帶領民眾走進另一種同樣瀕臨威脅、卻更神秘罕見的海洋巨型生物「革龜」，並帶民眾探索世界上僅存有哪些海龜。

海科館表示，每月1次的假日講座，民眾可在輕鬆的週末午後，有機會與這些專家和研究者面對面近距離的交流及溝通，培養對海洋科技與保育的長期關注和科普教育的認識。餘活動相關資訊與報名可參考海科館官網。

（海科館提供）

（海科館提供）

（海科館提供）