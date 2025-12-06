海科館「微型海洋」現身臺灣閱讀節 抽砂裡的「迷你貝」掀起熱烈迴響

【記者 洪美滿／基隆 報導】國立海洋科技博物館（下稱海科館）於12月6-7日參與由國家圖書館主辦的「114臺灣閱讀節」活動，特別推出充滿教育意義與趣味性的「微型海洋—抽砂裡的寶貝」迷你貝挑選活動，在眾多攤位中獨樹一格，獲得參與民眾的熱烈迴響與高度讚賞。這些迷你貝來源相當特別-它們來自海科館智能海洋館海水抽水口的淤砂。此類淤砂過去多以廢棄物處理，但海科館研究典藏組陳麗淑主任在日常監測中意外發現：這些不起眼的細砂中，藏著形形色色的貝殼碎片、形狀精緻、色彩斑斕的小型貝殼（迷你貝）以及其他海洋生物遺骸，經過乾燥後，不僅能安全取用，更具有高度教育價值。海科館因此決定將其「廢物利用」，轉化為大眾認識海洋生態的全新媒材。

廣告 廣告

活動現場，小朋友與家長透過顯微鏡及鑷子細細挑選，淺盤中的每一抔砂都可能發現驚喜。許多參與者驚呼：「原來這麼看似不起眼的淤砂中竟然有這麼美的小小貝殼！」海科館教育人員也藉此說明海洋環境的複雜性與生命的韌性，讓參與者在遊戲中自然理解海洋生態的多樣性，並透過實體接觸加深對海洋的了解。

國立海科館館長王明源指出，「一砂一世界，海洋的故事往往就藏在最不起眼的地方。」即使是淤砂，也能看見生命的痕跡與生態的豐富面貌。這場別開生面的活動不僅成功吸引了親子家庭，也讓大眾驚嘆於海洋生態的奧妙。海科館藉此機會，再次向社會大眾發出真摯呼籲：「每一個微小的生物都值得珍視，每一粒沙子都承載著海洋的故事。我們希望透過這樣獨特的體驗，引導大家更加珍愛和保護我們的海洋環境。」（照片海科館提供）