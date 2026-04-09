海科館「樂來海科」饗宴 感受音樂與文化交織的魅力

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記者劉昕翊／綜合報導

國立海洋科技博物館假日不定期辦理「樂來海科」音樂饗宴，廣受民眾喜愛與好評。今年首場音樂活動將於4月11、12日在5樓階梯舞臺登場，邀請「請問芳名人聲樂團」揭開序幕；4月25日則由「陽光台北交響樂團」攜手旗下「陽光台北青少年管弦樂團」及「陽光向日葵少年弦樂團」共同演出，透過多元音樂形式，讓民眾在海洋場域中感受音樂與文化交織的獨特魅力。

「請問芳名人聲樂團」以阿卡貝拉形式傳承文化與分享生命故事，結合族語歌謠與當代音樂創作，打造跨語言、跨文化的音樂表達。海科館說明，「樂來海科」系列活動今年首場即邀請「請問芳名人聲樂團」展開2場純人聲（阿卡貝拉）演唱方式，以融合族語歌謠和流行音樂的主題演出，透過聲音傳遞文化記憶與情感連結。

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4月11日以「愛情X逆風前行」為主題，選唱多首耳熟能詳的華語、臺語及西洋經典歌曲，帶領觀眾進入共感的音樂世界；4月12日則以「海風中的部落歌聲」為主軸，透過客語、泰雅、阿美、布農、魯凱等多族語歌曲，呈現臺灣多元文化的深度與生命力，讓觀眾在旋律中感受文化的延續與轉譯。

此外，4月25日在海科館「樂來海科」登場的演出，為「陽光台北交響樂團」攜手旗下「陽光台北青少年管弦樂團」及「陽光向日葵少年弦樂團」；此次演出將以溫暖且富有活力的音樂風格，營造「陽光普照」的音樂氛圍，帶領觀眾享受一場輕鬆愉悅的藝文饗宴。

「請問芳名人聲樂團」以阿卡貝拉形式傳承文化與分享生命故事，結合族語歌謠與當代音樂創作，打造跨語言、跨文化的音樂表達。（海科館提供）

國立海洋科技博物館「樂來海科」今年首場音樂活動將於4月11、12日在5樓階梯舞臺登場，邀請「請問芳名人聲樂團」揭開序幕。（海科館提供）