白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
海科館「海龜點點名」研習4/22登場 歡迎一般民眾報名
海龜是重要的海洋生物，也是海洋環境教育中深具代表性的物種，為了培育更多海洋教育人才與提升社會大眾對海洋保育議題的關注，國立海洋科技博物館將於4月22日舉辦「海龜點點名－用影像揭開海龜的秘密」研習活動，邀請「海龜點點名」團隊資深老師蘇淮，透過其研究與觀察的影像進行海龜生命故事的分享與海洋生態的介紹，活動對象除了教育人員外，也特別開放有興趣海洋教育與本土教育的民眾參加，歡迎民眾報名。
海科館表示，此次活動同時搭配教育部國民及學前教育署之本土教育人才培育計畫教師研習營辦理，讓老師具有多元學習與連結教育場域資源以及教育現場課程設計的運用，從觀察海龜、理解海龜，到思考人類與海洋共存的可能，讓保育不只是口號，而是從認識開始的實際行動。
這次的研習活動，海科館也同步結合今年架設的「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」的網站，讓教師與民眾可透過該網站查詢海洋環境與生態資訊，並能看到海龜相關內容。運用科技的發展結合數位地圖與生態資訊，讓民眾可以從遠端的教育資源展開更多元的學習方式與關注海洋生態和海洋環境的發展。
海科館補充，海科館辦理教師研習活動與數位資源的學習與推廣，期盼有更多人投入海洋生態與生命的守護與維護，經由海洋教育的學習和影響力，讓海洋科技與科學教育學習能更普及，讓更多人親近海洋、理解海洋，共同加入守護海洋生態的行列。該項研習教師可經由全國教師在職進修資訊網報名，一般民眾可經由活動網頁免費報名。
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