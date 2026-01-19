海科館「深海之境 2.0」沉浸幽暗氛圍 探索生命奧秘

▲海科館「深海之境 2.0」已於館內精彩展出。

【記者 洪美滿／基隆 報導】繼首展創下近 8萬人次參觀氣勢後，海科館升級推出「深海之境 2.0」特展，現已於館內盛大展出，並將持續展出至115年4月6日（一）。本次2.0版本打造一場從神祕黑暗水域直達科學最前線的沉浸式旅程，透過呈現深海幽暗情境、活體生物展示、多媒體裝置、光影效果及水下機器人實體展件等多元形式，創造出豐富、有趣且具備跨域學習意義的體驗，邀請所有觀眾一同探索深海的獨特與奧秘。

海科館說明，「深海之境2.0」特展沿襲首展深海特色，並設計了脈絡清晰的五大主展區，觀眾將依序透過「深海水族箱」揭開深海生命在極端環境中進化出的奇異形體，看生物如何用微光與耐力對抗永夜；進入「標本實驗室」窺見科學家細緻的標本製作及保存工藝；在「水下考古時空膠囊」中認識珍貴的水下文化遺產；接著在「探勘深海世界」區域，藉由高科技儀器輔助，親眼看到ROV水下潛水機器人實體展件，體會其如何協助人類進行深海前線研究；最後則以「深海探奇筆記」，追隨研究者足跡，感受知識從未知中誕生的過程。

▲「標本實驗室」窺見科學家細緻的標本製作及保存工藝。

海科館館長王明源表示，本次特展的亮點之一，在於著重呈現深海科學家研究工作桌情景與生動故事，引導觀眾從不同以往的角度，深入瞭解科學家如何探究深海與人類的奧秘關係。海科館感謝我國產官學研各界提供的科普及科研支援，這些珍貴資源的匯聚，將讓親臨現場的民眾體驗浩瀚深海的豐富多元，感受奧秘深海的無窮魅力！

本特展預計展出至明(115) 年 4 月 6 日（一），歡迎親朋友好及親子觀眾在展期間蒞臨探索深海奧秘故事，共同思考如何保護這片神秘而重要的海洋世界，並一同啟航探索深海的未知領域！更多當期特展及活動訊息，歡迎至海科館官網查詢（https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/221/10117/0）。（照片海科館提供）

▲「深海水族箱」展區揭開深海生命在極端環境中進化出的奇異形體。