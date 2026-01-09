海科館「鯊狠大」工作坊報名開跑 親子共學展開追鯊任務

海科館潮境智能海洋館今年度首場工作坊將在1月17日以《鯊狠大？！》帶領親子與民眾深度認識鯊魚。圖：海科館提供

電影大白鯊的配樂一響起，總是讓許多人不禁心跳加速、開始擔心鯊魚不曉得會從哪邊衝過來。在海洋生態系中鯊魚常被認定為海洋霸主及具「驚悚」與「危險」，鯊魚是否真的如動畫和電影情節「殺很大」？國立海洋科技博物館今(115)年繼海洋劇場推出《鯊魚王國》巨幕影片外，潮境智能海洋館於假日所展開的永續海洋工作坊，今年度首場工作坊將在1月17日以《鯊狠大？！》帶領親子與民眾深度認識鯊魚，透過研究人員的帶領及標本和鯊魚頭套DIY，展開追鯊任務，四個梯次活動即日起開始報名。

廣告 廣告

如果大家想要了解更多鯊魚不同的一面，或是對牠們充滿著好奇，可參加潮境智能海洋館的《鯊狠大？！》工作坊。圖：海科館提供

海科館表示，鯊魚從四億多年前就已經出現在地球上並演化至今，在海洋生態中扮演著非常重要的角色。牠們位居食物鏈頂端、可以維持生態的穩定；不同種類的鯊魚，外觀型態和行為各有不同，除了大家熟知的大白鯊，也有體型巨大但溫馴的鯨鯊，甚至也有體型嬌小的狗鮫，因此也不是所有的鯊魚都那麼「殺很大」。

海科館提到，如果大家想要了解更多鯊魚不同的一面，或是對牠們充滿著好奇，歡迎參加潮境智能海洋館的《鯊狠大？！》工作坊，預計於115年1月17日、1月31日、2月14日、2月28日舉辦共四個梯次，帶民眾認識鯊魚、比較鯊魚和其他海洋生物的不同之處。歡迎於海科館的活動報名頁面線上報名參與，同時可以參觀潮境智能海洋館，歡迎親子共學。

除此之外，潮境智能海洋館的「海生百態」工作坊系列活動，每兩個月以一類生物主題，從藻類、軟骨魚、硬骨魚及鱟等，介紹海洋中或與海洋相關的不同生命型態。透過課程的分享與互動和手作活動，帶領大家認識海洋永續議題中重要的代表性生物，了解這些生物在海洋中扮演的角色，每一生物主題預計辦理四場工作坊。讓大眾可以對海洋有更多的認識，以達到親海、知海及愛海和響應聯合國永續發展目標第十四項目標 「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」，歡迎大家搜尋海科館官網「海生百態」及後續報名資訊和參與。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】中壢深夜上演警匪追逐！偷車賊拒檢逃逸 無辜騎士慘遭擊落

青埔消防分隊舉辦化學災害搶救演練 模擬工廠丙二醇外洩引發火災