海科館11/8-11/9展出阿美族工藝創作

本次成果展展出陳唯芯老師與學生的作品，呈現原美傳韻的工藝之美(圖片/海科館提供)

「打敗魚」(圖片/海科館提供)

Alofo 情人袋(圖片/海科館提供)

Siraw(醃肉)的飯丸(圖片/海科館提供)

原住民LV包是茄芷袋結合原民風所產生潮包(圖片/海科館提供)

阿美族工藝手作工作坊成果展(圖片/海科館提供)

國立海洋科技博物館以推廣海洋文化為使命，讓一般大眾能更親近阿美族文化，提升對原住民族的尊重與認識，以及多元文化的發展，11月8日至9日將於海科館研究典藏海洋創新中心展開「原美傳韻-阿美族工藝成果展」，海科館邀請民眾一同來欣賞原住民工藝之美。

海科館表示，目前海科館已典藏有阿美族竹筏模型、海藻蒐集藍、海藻刮刀、海祭儀式相關物件等，這些文物不僅展現了原民在海洋環境中的生存智慧，也體現其文化價值。

海科館指出，阿美族人樂觀開朗，服飾及配件常見各種繽紛的色彩及元素，由於適應環境的天性，所使用的材質隨著時代的演進，不斷地加入新的材料進行組合變化而有不同的風貌，這些創作都具有獨特的文化特色及藝術之美。海科館邀請民眾11/8-11/9一同來感受原住民的文化魅力。