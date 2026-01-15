海空搜救辛柏毅第9天！王定宇：已定位飛機位置

空軍中尉飛官辛柏毅失聯進入第9天，今（15日）傳出搜救行動有重大突破，立委王定宇證實，空軍方面回報，目前已經準確定位到飛機的位置，不過由於深度很深，目前正尋求深海打撈任務的船隻和設備協助。

失蹤上尉辛柏毅（翻攝FB@IDF）

王定宇今天受訪時證實，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄。

過去這段期間，軍方與海巡署的機艦不放棄任何希望，持續展開大規模搜救行動，海委會主委管碧玲13日曾在臉書指出，海委會下轄的國家海洋研究院人員，啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船出海探測，已初步取得黑盒子的定位範圍。

廣告 廣告

王定宇證實 已經精準定位飛機位置（圖／海巡署提供）

國防部長顧立雄則是於12日在立法院受訪時證實，有收到斷斷續續的訊號，疑似就是「黑盒子」（飛行紀錄器），這個部分還在確認當中。

延伸閱讀

影/「台版嵐山」大火搶救day4！火勢逼近「竹創森林」

解放軍海空擾台！國防部曝空飄氣球穿越上空

國防部標案疑雲再+1！馬文君踢爆：賣菸改行賣槍彈