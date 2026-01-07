海空搜救F-16失聯飛官 傅崐萁轟國防部「拿官兵性命當人肉盾牌」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁為辛柏毅祈福。(資料畫面)

空軍編號6700的F-16單座戰機昨（6日）晚間執行夜航訓練時突失聯，飛行員辛柏毅上尉跳傘後下落不明，國軍正展開海空救援。國民黨立院黨團總召傅崐萁怒批，國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，他也呼籲立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算。

由飛行員辛柏毅上尉駕駛的空軍編號6700的F-16單座戰機，於晚間6時執行例行性訓練任務，空軍表示，辛柏毅疑似於晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，國軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁為辛柏毅祈福，希望他早日獲救，同時也痛批，民進黨自2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，「萬物皆漲，只有國軍薪資不漲」，以致軍士官兵提前報退的人數創下歷史新高。

傅崐萁指出，賴清德政府全然不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，還有6,600億軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機也沒有如期交付，「付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？」

傅崐萁認為，應提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策，否則高價買來武器、裝備，卻無訓練有素官兵操作，無法保護台灣、捍衛台海和平。「國軍是守護台灣人民的英雄」，傅崐萁祈禱辛柏毅能夠平安歸來，現在依舊是搜救的黃金期，希望大眾一起集氣、祈求平安。





