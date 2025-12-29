海空聯防！國防部公布F-16V狙擊手莢艙標定殲-16高清晰照

大陸解放軍東部戰區今(29日)起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開「正義使命-2025」演習。國防也宣布即刻進行戰備操演。面對大陸上午出動大批海、空軍，國防部也同時公布F-16V戰機利用狙擊手莢艙標定殲-16戰機、以及成功級「田單艦」監控陸「安陽艦」高清晰畫面。

國防部下午公布F-16 V戰機使用狙擊手莢艙，在殲-16戰機前方上空，標定殲-16戰機畫面。

F-16V可透過「聯合頭盔瞄準系統」（JHMCS），配合飛行員頭部轉向，向後發射最新型AIM-9X飛彈，飛彈可轉向追擊後方敵機，「看到哪，打到哪」。

廣告 廣告

這項功能，主要是AIM-9X飛彈最新的紅外線影像尋標導引系統，可進行大角度偏軸飛行的「後射」攻擊，大幅提昇F-16V戰機在空防上的嚇阻力。

不僅可以攻擊前方敵機，也可以鎖定上方、下方，甚至可以180度回頭攻擊後方敵機，也充分顯示中共在軍演，我方也同時進行練兵，同時也對解放軍示警。

【看原文連結】