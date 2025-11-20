即時中心／廖予瑄報導

國防部指出，今（20）日在5小時內陸續偵獲24架次中國軍機出海活動，其中有16架次逾越中線及其延伸線，配合中國軍艦騷擾台灣周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部自今日下午2時54分開始，直到晚間7時30分，已陸續偵獲中國殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，共計24架次出海活動；其中，有16架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中線及西南空域，並配合軍艦，假借「聯合戰備警巡」之名，擾台周邊空、海域。

國防部強調，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

原文出處：快新聞／海空都來亂！中國24軍機擾台 16架次越海峽中線

