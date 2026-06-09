海空雙港齊發！台中國際航線暴增10倍 7月再飛札幌、成都、青島
記者 劉芳岑/台中報導
台中國際機場航網迎來疫後最大規模的大躍進！台中市觀旅局今（9）日於市政會議進行「國際航線10倍增」專案報告，宣布目前已開航及即將開航的航線總計達30條，較疫情期間大幅成長10倍。隨著台中國際會展中心啟用帶動商務商機，加上台中港國際郵輪接力靠泊，台中正以「海空雙港」齊發的姿態，升級為中台灣超過700萬人口對接國際的關鍵門戶。
回顧疫後復甦之路，台中國際機場曾面臨航線銳減的困境。副市長鄭照新坦言，航線開通雖涉及中央權責，但市府團隊持續主動爭取新航線並創造旅運需求。這項策略在今年看見顯著成效，開春以來已陸續新增日本東京、熊本、宮古島、泰國清邁、越南大叻及韓國清州等6條航線；今年7月起更將迎來成都、青島及札幌的定期航班。觀旅局長陳美秀指出，光是去（114）年自台中國際機場出入境的旅客就已突破171萬人次，隨著東北亞、東南亞及兩岸航網的全面綿密化，出國旅遊與商務往來將迎來爆發性成長。
為了接住這波國際運量，台中的地面接駁與觀光配套也同步升級。市府於今年3月推出「台灣好行555機場快捷線」，採單循環路線運行，車內配備7國語系語音導覽與專屬行李置物空間，僅需30分鐘即可直達綠美圖、捷運文華高中站及市政府核心商圈，沿線步行15分鐘內便能抵達近40家旅宿。此外，自今年6月1日起，市府更與交通部觀光署強強聯手，在機場第一線設置「聯合服務台」，全面提升多語系的即時觀光接待量能。
除了空中航線大開，台中的藍色公路同樣熱鬧非凡。今年台中港迎來多艘國際郵輪靠泊，包含4月與6月陸續到訪的「島嶼天空號」，以及11月預計進港的「世界號」；明（116）年也已排定「島嶼天空號」與「日麗號」再度造訪。市府對此祭出首航及「一程多港」的碇泊費與旅客服務費減免優惠，藉此吸引更多跨國郵輪停靠。
為了讓國際旅客對台中「有感」，市府目前正聯合德威航空、澳門航空及真航空推出專屬活動，旅客只要憑登機證，就能直接享有台中在地優質店家、旅宿及景點的跨界好康。鄭照新強調，市府將持續以國際視野整合交通與觀光，讓台中不只是旅遊的起點，更是國際經貿與觀光大航海時代的重要核心。
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