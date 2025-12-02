海空一體 海巡署北部分署無人機訓練場啟用 監偵能量再升級

海巡署北部分署多旋翼無人機訓練場啟用 培訓專業飛手強化巡邏效能。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】因應詭譎多變的岸海情勢與日趨複雜的勤務需求，海洋委員會海巡署北部分署積極導入無人機科技（UAVs），透過建置專業訓練場地、導入先進裝備與培訓專業人才，全面強化其海空立體監偵能量。今（2）日，北部分署於該部中央草坪隆重舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵該分署的監偵與執法能量正式從傳統的平面巡邏，大步邁向海空一體的立體整合時代。

落實「人人都是飛手」目標！海巡署北部分署無人機訓練場開訓 加速科技執法。

典禮由北部分署廖雲宏分署長親自主持。廖分署長在致詞時，除勉勵首期參訓學員務必戮力學習、爭取考取操作證照外，更強調無人機已成為新一代海巡任務中不可或缺的關鍵科技工具。他指出，海巡署已按既定計畫，高效能完成場地規劃、裝備採購與人才培訓等前期準備工作，並承諾未來將持續依據民航局規範提升設施，力求讓更多同仁取得專業證照，以「人人都是飛手」為目標，全面普及無人機操作技能。

在啟用儀式中，由具備證照的教官團隊現場示範了多項關鍵術科操作項目，包括嚴謹的「飛行前檢查」、精準的「四面停懸」、「8字水平圓」、「五邊飛行」等標準程序，以及突發狀況下的「緊急應處」，充分展現了北部分署在多旋翼無人機培訓上的卓越成果與高標準要求。

北部分署表示，本次訓練課程的設計是由具備合格證照的教官團隊自主編訓，教材不僅嚴格依據民航局的規範設計，更特別結合了海巡任務的獨特需求，使訓練內容更具實戰性與針對性。

展望未來，北部分署更規劃增設如遠端監控等先進設備，目標是將此處打造成海巡署首座符合標準的「遙控無人機術科測驗考場」，以就近提供同仁考照與訓練服務。此外，分署也將持續推動自訓課程與常態化的機動輔訓小組，藉此全面、持續性地提升海巡同仁的無人機專業能量，確保能更快速、有效地執行海上搜救、岸際巡邏、非法活動監控等重要任務，為維護海域安全與岸際安全提供堅實的科技屏障。(圖/北部分署提供)