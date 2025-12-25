▲海端國小師生聖誕夜報佳音，溫馨歌聲傳遞警所平安祝福。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為迎接聖誕節到來，並讓孩子們在溫馨氛圍中學習感恩與分享，臺東縣海端國小約15位師生，於昨(24)日傍晚，聖誕夜前夕，特別走進臺東縣警察局關山分局海端分駐所，化身可愛的聖誕老人，以歌聲與舞蹈向辛苦執勤的警察ㄅㄟㄅㄟ報佳音，為寒冬中的警所注入滿滿暖意。

活動中，小朋友們戴著聖誕帽，隨著歡樂旋律手足舞蹈，純真的歌聲在分駐所內迴盪，讓平日嚴肅的警察辦公環境瞬間充滿歡笑與喜悅。員警陳信帆及洪于涵對師生們的到來表示熱烈歡迎，也頻頻為孩子們的精彩演出鼓掌致意，現場氣氛溫馨感人。

除了報佳音活動外，員警也把握難得機會，向小朋友們進行生活安全宣講，內容包含兒童交通安全、上下學途中應注意的事項，以及如何保護自己的人身安全。員警特別提醒孩子們，過馬路務必遵守交通號誌、不奔跑、不嬉戲；放學後應儘量結伴同行，避免前往偏僻場所，若遇到可疑的人、事、物，一定要立即向師長、家長或警察求助，以確保自身安全。

宣講過程中，員警也以親切互動的方式與小朋友們分享觀念，並特別澄清一個常見的迷思。所長黃自成表示，有些孩子會聽到大人說「不乖就叫警察ㄅㄟㄅㄟ來把你抓走」，其實警察並不是來嚇唬或抓走小朋友的，而是守護大家安全、在需要時提供協助的好朋友。透過這樣的說明，希望讓孩子們對警察建立正確且正向的認知，遇到困難時能勇於求助、不再害怕。

關山警察分局表示，非常感謝海端國小師生在聖誕佳節前夕帶來祝福與溫暖，也肯定學校透過實際行動進行生命教育與安全教育。未來各分駐(派出)所將持續結合校園與社區資源，深化兒童安全與法治觀念，攜手打造更安全、友善的生活環境，讓平安與祝福在社區中持續傳遞。