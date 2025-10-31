海端鄉公所布農族文化館再進化 「山野教育室」啟用

布農族文化館啟用「聽山在說什麼」山野教育室專題展。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕海端鄉持續推動文化深耕與地方發展，今日布農族文化館啟用「聽山在說什麼ta’aza ludun tu singav」山野教育室專題展，象徵文化館進一步結合山林文化、登山教育與觀光推廣，成為海端鄉山林旅遊文化推廣的重要平台。

隨著山林開放，南橫公路旅遊熱度升高，嘉明湖登山人潮逐年增長，吸引大量旅客深入海端山林，也讓布農文化逐漸被看見。為因應人流成長與旅遊型態轉變，海端鄉公所積極整合在地文化與旅遊資源，讓「山野教育室」成為結合知識傳承與旅遊推廣的新據點。

布農族文化館啟用「聽山在說什麼」山野教育室專題展。(記者劉人瑋攝)

海端鄉公所表示，非常感謝國家發展委員會、運動部、臺東縣政府113年支持本所提案，核定補助「花東地區永續發展基金」，讓本所得以執行「海端鄉登山安全教育及登山活動推廣計畫」，計畫中以本鄉轄內國際知名嘉明湖海拔「3310公尺」為發想，推出「3310山山依鄰」海端山旅品牌，同時建置品牌主題網站，整合海端鄉山林旅遊資訊，呈現布農族與山林共生的文化底蘊，帶領更多旅人深入了解在地風土與人文。

該計畫辦理多次平台會議，積極推動與高山旅遊產業相關業者之間的橫向溝通與協作，從產業發展、文化推廣與登山安全3大面向，勾勒出海端鄉山林旅遊產業的永續願景。其中，特別送訓14位在地高山協作員參加野外進階急救訓練(WAFA)，強化登山活動的安全保障。

海端鄉長胡金至表示，海端鄉以「南橫東門戶」為願景，未來將持續推動山林旅遊與布農文化的深度融合，打造兼具文化厚度與產業潛力的地方特色旅遊品牌。

