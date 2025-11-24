海管處擬攜手海保署 解開東沙與澎湖海龜生態之謎

海管處新任處長林尚卿來澎湖說明南方四島未來規劃方向。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫走馬上任的內政部國家公園署海洋國家公園管理處長林尚卿，今(24)日率同副處長莊正賢等人抵達澎湖，除與海洋公民基金會、地方媒體、縣長陳光復等人會面交換意見之外，並將參加明(25)日澎湖地檢署檢警調聯繫會報，共同為維護海洋資源努力，海洋委員會主委管碧玲也將透過視訊會議加入討論行列。

史上最忠誠母龜，1995年望安網垵口沙灘記錄到標號139，也是發報器安裝次數最多次的綠蠵龜，計5次之多，也是穩定回到望安產卵的海龜，於2017年、2021年、2023年、今年都有紀錄(2019年因為海龜計畫未執行，因此沒有紀錄)，下次期待2027年望安網垵口見。

廣告 廣告

由於2023年裝設的發報器，顯示139母龜在望安產卵後，軌跡圖出現在東沙群島，因此研究人員認為望安與東沙海龜族群有某方面的連結，但必須進行科學數據研究，才能解開海龜生態之謎，明年計畫遠征東沙島展開進一步研究，只是缺乏相關經費，希望海保署或海管處能提供補助，讓研究計畫順利開展。

針對研究人員提出計畫，海管處長林尚卿表達願與海保署合作，若海保署提供經費補助，因同一案不能跨部會補助，但可提供行政協助，願意提供東沙站廳舍給研究人員進駐，同時海管處轄管南方四島東嶼坪、西嶼坪，也有綠蠵龜登岸產卵，東沙也是海管處管理，研判可能是當地廣闊海草床，吸引澎湖綠蠵龜前往覓食棲息。

【看原文連結】

更多自由時報報導

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

長照3.0明年上路 卓榮泰：住機構年補助可望從12萬增至18萬元

