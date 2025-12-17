海綿寶寶聖誕節重返大銀幕！原班配音25年情誼不滅 LINE貼圖限時免費領

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》由合作超過25年的原班陣容回歸，為海綿寶寶配音的湯姆肯尼表示，他非常享受海綿寶寶宇宙中那種風險危機與平凡搞笑融合的特質。派拉蒙影業提供

全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》由合作超過25年的原班陣容回歸，包括為海綿寶寶配音的湯姆肯尼、派大星配音的比爾法格巴克，並加入馬克漢米爾等驚喜卡司。為海綿寶寶配音的湯姆肯尼表示，他非常享受海綿寶寶宇宙中那種風險危機與平凡搞笑融合的特質，尤其是在悲劇中仍能與好朋友一起搞笑的時刻。

而他與飾演派大星的比爾法格巴克在現實中的關係，也與劇中角色相互呼應，兩人共同經歷多個人生階段，這份真實的連結讓角色更加鮮活，在現實生活中建立了如角色般深厚的情誼。比爾法格巴克也強調，派大星開闊的胸襟與不帶評斷的特質，使其成為海綿寶寶最完美的夥伴，展現出每個人內心都渴望擁有的堅固友情。

海綿寶寶渴望長大成英雄

本次電影故事以海綿寶寶渴望長大的心願為核心。因蟹老闆灌輸「傳奇冒險家」才是成人的觀念，海綿寶寶毅然踏上英雄旅程。然而他卻遭到幽靈飛行荷蘭人的誘騙，前往海洋最危險的深處「冥界」，卻不知對方是為了利用他純潔的心靈來解除長達500年的詛咒。

面對海綿寶寶陷入困境，蟹老闆深感自責並火速前往冥界拯救徒弟，海綿寶寶則必須在挑戰海灣中通過一連串考驗，證明自己具備無畏勇氣與堅忍毅力，展現出即便面對危機仍能保持正能量的魔力。

海綿寶寶渴望長大，因蟹老闆灌輸「傳奇冒險家」才是成人的觀念，海綿寶寶毅然踏上英雄旅程。派拉蒙影業提供

展現純真孩子氣的無敵魅力

導演德瑞克德萊蒙表示，電影致力於保留原創者史帝芬海倫伯格對角色的核心設定，即將海綿寶寶塑造成擁有孩子般純真內心的角色。無論章魚哥或蟹老闆如何佔便宜，這個天真的小朋友最後總能以正能量化解問題並獲得成功。

製作團隊認為，每個人都能理解想要變強大、變成熟的渴望，但海綿寶寶永遠以孩子般的天真姿態面對挑戰，正是這個系列能夠跨越四分之一世紀、持續獲得全球喜愛的關鍵所在。

而為了歡慶電影上映，派拉蒙影業特別推出LINE動態貼圖限時免費下載，集結海綿寶寶、派大星與章魚哥等超人氣角色，將比奇堡的快樂融入每一則訊息。



