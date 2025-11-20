《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》 冰辣妹獻唱

記者王丹荷／綜合報導

海綿寶寶全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》釋出由美國饒舌女歌手Ice Spice（冰辣妹）獻唱的全新單曲〈Big Guy〉，同步推出官方MV，並且宣布與日本知名平面藝術家和設計師Verdy獨家限量聯名合作，冰辣妹表示，能成為《海綿寶寶》系列電影原聲帶的一部分，就像是繞了一大圈又回到原點，「看到自己的音樂出現在陪伴這麼多人的童年（包括我自己的童年）的電影中真是太狂了。」

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》由德瑞克德萊蒙執導，主要配音陣容包括湯姆肯尼、克蘭西布朗、羅傑邦帕斯、比爾法格巴克、卡洛琳勞倫斯、勞倫斯先生、喬治羅培茲、Ice Spice（冰辣妹）、阿圖羅卡斯特羅、雪莉蔻拉以及蕾吉娜霍爾暨馬克漢米爾。

電影描述海綿寶寶和比奇堡的好朋友們即將揚帆啟程，展開他們史上規模最龐大，絕對不能錯過的電影大冒險。為了成為1個大人物，海綿寶寶決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕又充滿傳奇色彩的幽靈海盜「飛行荷蘭人」，踏上1場充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程，而這場大冒險也將帶他深入他從來沒有去過的海底最深處。

海綿寶寶全新動畫電影《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》12月將上映。（UIP提供）

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》海綿寶寶與好友們展開充滿笑料與驚奇的航海冒險旅程。（UIP提供）