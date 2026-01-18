海綿菜瓜布別用錯！小心暗藏大量細菌 3M公司講解真正用法

海綿菜瓜布的海綿部分，原來不是用來洗碗？發明的3M公司解釋海綿真正用途。此外，洗碗海綿布滿細孔，容易暗藏大量細菌，如何才可有效消毒洗碗海綿？

海綿菜瓜布用法！海綿不是用於清潔？3M解釋真正用途

大眾常用的海綿菜瓜布由美國公司3M發明。日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」曾在《月曜から夜ふかし》節目中，解釋海綿菜瓜布中，海綿正確用途，不是不可用作洗碗，但原先的設計的確不是用於清潔。

海綿助起泡、洗碗應用菜瓜布

根據3M公司解釋，其實海綿部分是幫助洗碗精起泡之用，不是用來洗碗。海綿由聚氨酯（PU）製成，裡裡外外布滿細孔，洗碗精與水滲入細孔後，透過按壓摩擦方式，從而產生出大量泡沫，增加洗碗精分量及提升清潔力。

假如只用海綿部分洗碗，因其質地及密度，會令清潔力減弱，對比菜瓜布部分，污垢也較難去除。3M公司補充，在設計菜瓜布海綿時，菜瓜布才是被賦予清潔功能的工具。

不過，由於菜瓜布表面粗糙，的確是不適合清洗一些細緻及易刮花的鍋具，如不沾鍋等，建議可沿用海綿部分清洗，或是購買專門用來清洗細緻餐具的洗碗布。對於一般餐具，利用菜瓜布清洗可提高效率。

留意海綿受熱溫度、浸泡過碳酸鈉去油漬

坊間介紹的海綿菜瓜布消毒方法常以高溫為主，但並非每一款都可承受高溫，建議使用前先留意海綿的受熱溫。部分品牌的包裝上標明該產品是否適合用熱水浸泡。如果家中的洗碗海綿不可接觸熱水，可嘗試用過碳酸鈉浸泡洗碗海綿，用法步驟：

用溫水（40°C～60°C）沖開成溶劑。 待水溫冷卻並浸泡過夜。

溶於水中的過碳酸鈉，可以分解成過氧化氫（雙氧水）跟碳酸鈉，溶劑跟蘇打粉一樣呈鹼性，當雙氧水跟碳酸鈉互相發揮作用時，便達到漂白殺菌去污去油的效果。使用過碳酸鈉時謹記不可和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起混合使用。

