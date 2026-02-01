海線拔蘿蔔活動再度吸引兩千人響應 今年特設親子區

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員楊典忠與海線社團攜手舉辦迎春好彩頭拔蘿蔔活動，今年是第2年舉行，吸引2000人響應參加！楊典忠說，去年活動中不少家長反映，因參與人數眾多，小朋友經驗不足，拔蘿蔔輸給大人，今年特別開闢親子區供家長帶小朋友參加，讓大家都能體驗到拔蘿蔔的樂趣。

楊典忠表示，冬季正值白蘿蔔盛產期，口感最佳，去年在清水區清海國中旁農地舉辦拔蘿蔔活動，獲得海線民眾熱情迴響，近期更接獲不少民眾來電詢問是否再度舉辦，其實，主辦單位早在去年底秋收後、農閒期間栽種蘿蔔，趕在農曆年前採收，特別邀請鄉親全家總動員，一同下田拔蘿蔔，增進市民對農業的認同感，希望大家一起支持台灣在地農產品。

廣告 廣告

楊典忠說，考量活動會有許多家長攜帶孩子參與，特別情商地主開闢親子拔蘿蔔專區，楊典忠並藉此呼籲民眾支持在地農產品，希望市府要提高國中小學生營養午餐品質，多多採用在地食材，照顧國中小學生營養午餐，不該有公、私立差別待遇。

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

