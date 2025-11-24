海線探險趣具四區特色 參與民眾大喊不虛此行

觀光局於彌陀舉辦高雄海線探險趣，以高雄海線茄萣、永安、彌陀及梓官四區特色規劃闖關活動，參與民眾大喊不虛此行。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局廿三日於彌陀舉辦高雄海線探險趣，以高雄海線茄萣、永安、彌陀及梓官四區特色規劃闖關活動，並搭配在地彌陀彌羅港文史協會作深度導覽。

觀光局表示，活動除結合體驗DIY、與在地美食與音樂表演，更抽出最大獎項「Nintendo Switch 2」及多項好禮掀起活動高潮。參與民眾大喊不虛此行，也更加期待本週六下午兩點，在梓官赤崁舉辦的海線潮旅行音樂市集。

觀光局說，高雄海線探險趣將海線四區景點及在地漁產水產融入闖關遊戲，更結合在地文史協會深度導覽，以深入淺出的方式帶領遊客實地走訪，了解舊港形貌、漯底山、戰備遺跡、早年漁村生活，以及彌陀公園從軍營改建至今的歷史脈絡。此外，也透過DIY體驗及美食音樂市集，讓民眾體驗海線魅力。

觀光局指出，海線探險趣活動規劃設計多項富含知識性的闖關任務，包括地景風貌、漁村文化及生態故事，期盼透過趣味遊戲，讓大小朋友都能深入了解高雄漁村的文化底蘊。

觀光局提到，活動現場最受親子歡迎的手作區，也與彌陀在地的竹田竹編工作室以及彌陀區漁會合作，讓民眾體驗竹編與魚丸手作，以及運用漯底山構樹製作而成的手抄紙等傳統技藝；大小朋友們在體驗工作坊中完成作品，也親身感受在地工藝的細膩與魅力。