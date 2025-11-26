海線潮旅行年度壓軸 赤崁海濱音樂市集11/29登場

記者古可絜／綜合報導

海線潮旅行音樂市集將於11月29日在梓官赤崁海濱登場，共計41攤特色美食，以及曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」等4組音樂團體演出。活動當天可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈100元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包，歡迎民眾一同前往參加離海最近的市集，吹海風、賞夕陽、聽音樂、嘗美食，感受海線漁村的獨特魅力。

北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚的文化底蘊。「蚵子寮漁港」是臺灣10大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全臺，除可參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產、品嚐代客料理，剛落成「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊放鬆好去處。

而赤崁地區擁有280年歷史的「赤崁古井」、巴洛克式門面的「劉家古厝」還有「藍晒圖地景藝術裝置」等，非常推薦民眾造訪、拍照打卡。11月29日於梓官赤崁海濱舉辦「海線潮旅行音樂市集」，共邀集41家美食、文創與手作攤位；活動現場可報名「赤崁聚落導覽」，由梓官區「赤西社區發展協會」里長劉英凱帶領民眾走進赤崁老街巷弄，認識漁村文化與地方歷史。

海線潮旅行音樂市集邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」以咖啡香氣與老屋故事呈現赤崁聚落的生活風景；「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」，以及「梓官區漁會」等在地業者；還有「2023年海線美食餐盤計畫」入選店家、來自彌陀的「光咖啡」與「青鳥家脆皮泡芙」、「趣呷迷仔」滷味專賣、「阿丹鹹酥雞x樂翔家」、「春日和壽司專賣店」等知名店家，提供多元的在地美食選擇，展現海線地區豐富的飲食文化。

活動當天規劃曲風融合搖滾、迪斯可元素的「溫蒂漫步」，以及嗓音帶著療癒力量的「丁瑤」、來自西子灣的三人組合「人舌吉團」，還有透過音樂帶給民眾輕鬆、歡樂氛圍的「Just 4 fun」等歌手與樂團演出，邀請民眾漫步海邊，一起聽音樂、逛市集，享受午後與夕美景，度過浪漫的週末時光。

海線潮旅行音樂市集將於11月29日在梓官赤崁海濱登場。（高雄市政府觀光局提供）

海線潮旅行音樂市集共邀集41家美食、文創與手作攤位。（高雄市政府觀光局提供）

活動當天可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程。（高雄市政府觀光局提供）